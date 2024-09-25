Генсек ООН назвав кількість українців, які покинули країну від початку війни

За словами Гуттереша, кількість українців, які потребують гуманітарної допомоги внаслідок війни, становить майже 15 млн, тоді як за 2024 рік вдалося надати відповідну допомогу лише 6,2 млн.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш сказав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже 10 мільйонів українців покинули свої домівки. Про це він заявив у своєму виступі на Генасамблеї організації.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, яке сталося після незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополя десять років тому, є явним порушенням цих принципів (принципів ООН. — Ред.). Цивільне населення продовжує платити ціну. Кількість загиблих продовжує зростати. Майже 10 мільйонів людей покинули свої домівки", — сказав Гутерреш.

За словами генсека, внаслідок повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну загинули понад 11 тисяч мирних жителів.

Гуттереш відзначив, що ООН активно намагається підтримувати міжнародну присутність в Україні. У 2024 році гуманітарну допомогу отримали 6,2 млн українців, тоді, як за оцінками фахівців організації, загальна кількість громадян, яка потребує такої допомоги, становить 15 млн.

"Нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, більш ніж половина з них — жінки та дівчата. Однак із наближенням зими профінансовано менше від половини нашого Плану гуманітарного реагування на 2024 рік. Я закликаю донорів допомогти нам продовжити нашу життєво важливу роботу на місцях", — додав генсек ООН.

Нагадаємо, 27 серпня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом від початку війни понад 7,5 млн українців покинули свою країну. За словами глави держави, Україна зможе повернути біженців та чоловіків, які втекли за кордон.

Раніше Фокус писав про те, що чимало українців, що виїхали в Європу, не планують повертатися на батьківщину найближчим часом.