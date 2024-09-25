Генсек ООН назвал количество украинцев, которые покинули страну с начала войны

По словам Гутерреша, количество украинцев, нуждающихся в гуманитарной помощи в результате войны, составляет почти 15 млн, тогда как за 2024 год удалось оказать соответствующую помощь только 6,2 млн.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, почти 10 миллионов украинцев покинули свои дома. Об этом он заявил в своем выступлении на Генассамблее организации.

"Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, которое произошло после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя десять лет назад, является явным нарушением этих принципов (принципов ООН. — Ред.). Гражданское население продолжает платить цену. Количество погибших продолжает расти. Почти 10 миллионов человек покинули свои дома", — сказал Гутерреш.

По словам генсека, в результате полномасштабного военного вторжения РФ в Украину погибли более 11 тысяч мирных жителей.

Гутерреш отметил, что ООН активно пытается поддерживать международное присутствие в Украине. В 2024 году гуманитарную помощь получили 6,2 млн украинцев, тогда как по оценкам специалистов организации, общее количество нуждающихся составляет 15 млн.

"Нам нужна поддержка международного сообщества. 15 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, более половины из них — женщины и девушки. Однако с приближением зимы профинансировано менее половины нашего Плана гуманитарного реагирования на 2024 год. Я призываю доноров помочь нам продолжить нашу жизненно важную работу на местах", — добавил генсек ООН.

Напомним, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что всего с начала войны более 7,5 млн украинцев покинули свою страну. По словам главы государства, Украина сможет вернуть беженцев и мужчин, которые сбежали за границу.

Ранее Фокус писал о том, что немало украинцев, выехавших в Европу, не планируют возвращаться на родину в ближайшее время.