Доплата до пенсії від ООН: хто з пенсіонерів може її отримати, і що для цього потрібно

Міністерство соціальної політики разом із Організацією Об'єднаних Націй протягом 2025 року проводить виплату фінансової допомоги українцям. Вона є частиною гуманітарної підтримки найбільш уразливим верствам населення.

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Про це пише видання "На пенсії".

Отримати таку допомогу можуть лише ті пенсіонери, які відповідають певним критеріям.

ті, хто проживає у зоні бойових дій;

у кого пенсія складає менше 3250 гривень на місяць;

ті, хто не отримував грошової допомоги від міжнародних організацій від 1 березня 2023 року.

Невідповідність бодай одному з критеріїв позбавляє можливості претендувати на допомогу.

Допомогу зможуть отримати пенсіонери, які проживають у фронтових та прифронтових регіонах:

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Луганській,

Миколаївській,

Херсонській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській областях.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що пенсіонерам не потрібно звертатися за оформленням допомоги, оскільки виплата буде нарахована автоматично відповідно до даних державних реєстрів.

"Для отримання виплати одержувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви", — наголосили у відомстві.

На Урядовому порталі зазначено, що пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.

Тобто, якщо пенсія складає 3100 грн, то вираховується різниця. Потрібно від 3250 грн відняти 3100 грн, дорівнює 150 грн. Це і буде доплата, яку зможе отримати пенсіонер до пенсії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей та газу.