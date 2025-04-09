Доплата к пенсии от ООН: кто из пенсионеров может ее получить, и что для этого нужно

Министерство социальной политики совместно с Организацией Объединенных Наций в течение 2025 года проводит выплату финансовой помощи украинцам. Она является частью гуманитарной поддержки наиболее уязвимым слоям населения.

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Об этом пишет издание "На пенсии".

Получить такую помощь могут только те пенсионеры, которые соответствуют определенным критериям.

те, кто проживает в зоне боевых действий;

у кого пенсия составляет менее 3250 гривен в месяц;

те, кто не получал денежной помощи от международных организаций от 1 марта 2023 года.

Несоответствие хотя бы одному из критериев лишает возможности претендовать на помощь.

Помощь смогут получить пенсионеры, проживающие во фронтовых и прифронтовых регионах:

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Луганской,

Николаевской,

Херсонской,

Черниговской,

Сумской,

Харьковской областях.

В Министерстве социальной политики отмечают, что пенсионерам не нужно обращаться за оформлением помощи, поскольку выплата будет начислена автоматически в соответствии с данными государственных реестров.

"Для получения выплаты получателям никаких действий совершать не нужно. Она проводится без подачи заявления", — отметили в ведомстве.

На Правительственном портале указано, что пенсионеры, которые соответствуют условиям программы, будут получать выплаты от ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.

То есть, если пенсия составляет 3100 грн, то высчитывается разница. Нужно от 3250 грн отнять 3100 грн, равно 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер к пенсии.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.