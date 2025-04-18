"У нас була спроба": РФ заявила, що припинення вогню в Україні є нереалістичним (відео)

Говорити про припинення вогню в Україні на даному етапі "нереалістично" через те, що Київ нібито порушив умови "енергетичного перемир'я".

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Про це під час брифінгу заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя.

"У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною. За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі", — сказав Небензя.

Він підкреслив, що Захід не висловив готовності натиснути на Україну щодо дотримання мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Небензя сказав, що доповість про це Москві.

Водночас, коментуючи необхідність закріплення можливих домовленостей між Росією та Україною Радбезом ООН, Небензя зазначив, що все залежатиме від умов ймовірного припинення вогню та формулювань у документі.

Нагадаємо, Андрій Єрмак розкрив, на що погодилась Україна під час перемовин у Парижі.

17 квітня Дональд Трамп повідомив, що дав Путіну час до Великодня на припинення вогню в Україні.