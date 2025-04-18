"У нас была попытка": РФ заявила, что прекращение огня в Украине является нереалистичным (видео)

Говорить о прекращении огня в Украине на данном этапе "нереалистично" из-за того, что Киев якобы нарушил условия "энергетического перемирия".

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Об этом во время брифинга заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. При нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе", — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что Запад не выразил готовности надавить на Украину относительно соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Небензя сказал, что доложит об этом Москве.

В то же время, комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, Небензя отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.

Напомним, Андрей Ермак раскрыл, на что согласилась Украина во время переговоров в Париже.

17 апреля Дональд Трамп сообщил, что дал Путину время до Пасхи на прекращение огня в Украине.