"Продвижение мирных усилий": Ермак раскрыл, на что согласилась Украина во время переговоров в Париже

Украина во время переговоров с представителями стран Европы и США, которые состоялись в столице Франции — Париже, согласилась с тем, что первым этапом на пути к устойчивому миру должно стать полное и безусловное прекращение огня.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине, и обменялись мнениями относительно практической реализации этого этапа", — написал Ермак.

Он уточнил, что в Париже состоялись сразу несколько встреч.

Сначала украинская делегация провела переговоры с американцами, которых представляли государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

"Мы отметили преданность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно быстрее. Еще раз подчеркнули, что необходимо именно полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде", — отметил Ермак.

А после этого Ермак вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым встретились с представителями стран-участниц коалиции желающих:

дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном;

советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом;

советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Плетнером.

"Подчеркнули важность гуманитарного измерения — возвращение принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников", — пояснил Ермак.

Он также отметил, что во время встреч стороны обсудили следующие шаги и договорились о "дальнейших регулярных контактах в рамках продвижения мирных усилий".

Напомним, Стив Уиткофф заявил, что в Елисейском дворце красиво, как в резиденции Трампа.

16 апреля стало известно, что Марко Рубио и Стив Уиткофф посетят Париж для переговоров по войне в Украине.