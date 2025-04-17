Стив Уиткофф заявил, что в Елисейском дворце красиво, как в резиденции Трампа (видео)

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа перед переговорами с французской делегацией похвалил зал, где они собрались и сообщил, что он напоминает ему особняк Трампа в Мар-а-Лаго.

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Видео этого момента появилось на канале ANI News.

Стив Уиткофф заявил, что в Елисейском дворце красиво, как в резиденции Трампа

"Знаете, как это выглядит? Это напоминает клуб Трампа в Мар-а-Лаго", — сообщил Уиткофф, указывая на детали интерьера Елисейского дворца.

Потом он поинтересовался, золото ли это и, получив ответ, заявил, что выглядит "просто сказочно".

"Он сам над этим работает, он как архитектор, или дизайнер", — сообщил Уиткофф.

Стоит отметить, что Елисейский дворец, резиденция президента Французской республики в Париже, был построен в 1722 году. И его купил Людовик XV для своей фаворитки мадам де Помпадур. Потом его занимали император Наполеон Бонапарт и его маршал Иоахим Мюрат. В нем более 350 комнат, заполненных предметами искусства и старинной мебелью.

Эмманюэль Макрон принимает Джастина Бибера в Елисейском дворце

А резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго ранее принадлежала Марджори Мерриуэзер Пост, самой богатой женщине США, чья семья занималась продуктами питания. Резиденция была построена в 1927 году.

Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго Фото: The Trump Organization

Напомним, 17 апреля спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио проведут в Париже переговоры с европейскими коллегами, темой которых будет война в Украине. Кроме того, в Париж прибыла украинская делегация. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце Стива Уиткоффа и Марко Рубио, госсекретаря США, для переговоров.

На встрече в Елисейском дворце также присутствовали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн. Президент Франции также пригласил Джонатана Пауэлла, советника по национальной безопасности Великобритании, с которым Уиткофф обсудил ресторан, который он ранее посетил.

На встрече речь шла о мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, а также о работе "коалиции решительных".

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп радикально изменил стиль Овального кабинета в Белом доме. Он повесил больше портретов, чем другие президенты США и украсил его золотыми безделушками, которые постоянно привозит из Мар-а-Лаго.