"Золотой президент": Трамп украсил Белый дом безделушками и хочет построить бальный зал

Президент США повесил больше портретов, чем его предшественники и даже поставил золотую копию Кубка чемпионата мира ФИФА.

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Первые восемь недель Дональда Трампа после возвращения в Белый дом выдались насыщенными, но президент США все же нашел время для одной из своих страстей: оформления интерьера. Теперь Овальный кабинет украшен множеством портретов и золотых безделушек, который президент перевез из своего имения в Флориде. А еще Трамп хочет построить новый бальный зал. Об этом пишет CNN.

Пока Дональд Трамп работает над кардинальной реформой федерального правительства, он также занимается преобразованием еще одного исторического аспекта президентства: Овального кабинета. И он уже утроил количество картин, висящих на стенах офиса. А также украсил стены золотыми херувимами, привезенными из Мар-а-Лаго. Даже пульт дистанционного управления телевизором в холле позолочен.

Вместо скромного плюща камин теперь украшают золотые кубки Фото: Скриншот

По словам двух человек, знакомых с его планами, он даже подумывал повесить огромную люстру в Овальном кабинете.

Все это делает Белый дом все более напоминающим дом Трампа в Южной Флориде. Ожидается, что в течение нескольких недель начнутся работы по планам Трампа по реконструкции Розового сада, спроектированного первой леди Эллен Вильсон в начале ХХ века. Трамп хочет сделать там патио в флоридском стиле.

А на Южной лужайке Трамп хочет построить новый бальный зал для проведения государственных ужинов по образцу зала в Мар-а-Лаго, который, в свою очередь, был вдохновлен Зеркальной галереей в Версале.

"Это поддерживает мой интерес к недвижимости. И это будет прекрасно", — сообщил Трамп.

Овальный кабинет преобразился после возвращения Дональда Трампа Фото: Getty Images

Овальный кабинет является преобладающим центром власти любой администрации, но с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, именно здесь он проводит все встречи, игнорируя другие гостиные. И он лично выбирал, какие портреты в золотых рамах украсят стены кабинета

Большой портрет Рональда Рейгана маслом теперь занимает видное место слева от Трампа, а над камином висит огромный портрет Вашингтона. Почти каждый квадратный дюйм пространства стены был покрыт масляными портретами отцов-основателей или бывших президентов. И он все еще не закончил с оформлением Овального кабинета. Там появилась золотая копия Кубка чемпионата мира ФИФА, известного как Кубок Жюля Риме. Трамп часто говорит о следующем чемпионате мира, который пройдет в июле 2026 года по всей Северной Америке, причем большинство матчей будут сыграны в США. А еще исчез шведский плющ, подаренный Джону Кеннеди послом Ирландии. Теперь там стоят семь золотых кубков.

"Каждый президент имеет право украшать Овальный кабинет. Но его декор настолько странно непрезидентский, он скорее королевский", — сказал бывший чиновник Белого дома, работавший в администрациях демократов и республиканцев.

Тот самый бальный зал, копия которого может появится в Белом доме Фото: The Trump Organization

Стиль Мар-а-Лаго, резиденции Трампа в Флориде Фото: The Trump Organization

Простые деревянные приставные столики были заменены более эффектными консолями с мраморной столешницей и позолоченными орлами на основании, поддерживающими бронзовые бюсты Мартина Лютера Кинга-младшего и Уинстона Черчилля.

А знаменитый стол Resolute, подаренный королевой Викторией и изготовленный из древесины арктического исследовательского судна, был отправлен на ремонт в прошлом месяце. Его место временно занял стол поменьше.

Стол "Резолют" временно отсутствует в Овальном кабинете Фото: Getty Images

Рядом на мольберте постоянно висит плакат с "Заливом Америки", а журнальный столик украшает золотое пресс-папье с президентской печатью и словом "TRUMP".

И, возможно, это еще не все. Президент США проводит большую часть выходных в Мар-а-Лаго и часто возвращается на борту Air Force One с новым экспонатом для Овального кабинета или другого почетного места в Белом доме.

Напомним, ранее журналисты заметили, что Дональд Трамп украсил коридор у Овального кабинета своим собственным особенным фото в золотой рамке.