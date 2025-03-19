"Золотий президент": Трамп прикрасив Білий дім дрібничками і хоче побудувати бальний зал

Президент США повісив більше портретів, ніж його попередники і навіть поставив золоту копію Кубка чемпіонату світу ФІФА.

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Перші вісім тижнів Дональда Трампа після повернення в Білий дім видалися насиченими, але президент США все ж знайшов час для однієї зі своїх пристрастей: оформлення інтер'єру. Тепер Овальний кабінет прикрашений безліччю портретів і золотих дрібничок, який президент перевіз зі свого маєтку у Флориді. А ще Трамп хоче побудувати новий бальний зал. Про це пише CNN.

Поки Дональд Трамп працює над кардинальною реформою федерального уряду, він також займається перетворенням ще одного історичного аспекту президентства: Овального кабінету. І він уже потроїв кількість картин, що висять на стінах офісу. А також прикрасив стіни золотими херувимами, привезеними з Мар-а-Лаго. Навіть пульт дистанційного керування телевізором у холі позолочений.

Замість скромного плюща камін тепер прикрашають золоті кубки Фото: Скриншот

За словами двох людей, знайомих з його планами, він навіть подумував повісити величезну люстру в Овальному кабінеті.

Усе це робить Білий дім дедалі більше схожим на будинок Трампа в Південній Флориді. Очікується, що протягом кількох тижнів розпочнуться роботи за планами Трампа з реконструкції Рожевого саду, спроектованого першою леді Еллен Вільсон на початку ХХ століття. Трамп хоче зробити там патіо у флоридському стилі.

А на Південній галявині Трамп хоче побудувати нову бальну залу для проведення державних вечерь за зразком зали в Мар-а-Лаго, яку, своєю чергою, надихнула Дзеркальна галерея у Версалі.

"Це підтримує мій інтерес до нерухомості. І це буде чудово", — повідомив Трамп.

Овальний кабінет змінився після повернення Дональда Трампа Фото: Getty Images

Овальний кабінет є переважним центром влади будь-якої адміністрації, але відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому, саме тут він проводить усі зустрічі, ігноруючи інші вітальні. І він особисто обирав, які портрети в золотих рамах прикрасять стіни кабінету

Великий портрет Рональда Рейгана олією тепер займає чільне місце ліворуч від Трампа, а над каміном висить величезний портрет Вашингтона. Майже кожен квадратний дюйм простору стіни був покритий олійними портретами батьків-засновників або колишніх президентів. І він все ще не закінчив з оформленням Овального кабінету. Там з'явилася золота копія Кубка чемпіонату світу ФІФА, відомого як Кубок Жюля Ріме. Трамп часто говорить про наступний чемпіонат світу, який відбудеться в липні 2026 року в усій Північній Америці, причому більшість матчів буде зіграно в США. А ще зник шведський плющ, подарований Джону Кеннеді послом Ірландії. Тепер там стоять сім золотих кубків.

"Кожен президент має право прикрашати Овальний кабінет. Але його декор настільки дивно непрезидентський, він скоріше королівський", — сказав колишній чиновник Білого дому, який працював в адміністраціях демократів і республіканців.

Той самий бальний зал, копія якого може з'явиться в Білому домі Фото: The Trump Organization

Стиль Мар-а-Лаго, резиденції Трампа у Флориді Фото: The Trump Organization

Прості дерев'яні приставні столики були замінені більш ефектними консолями з мармуровою стільницею і позолоченими орлами на основі, що підтримують бронзові погруддя Мартіна Лютера Кінга-молодшого і Вінстона Черчилля.

А знаменитий стіл Resolute, подарований королевою Вікторією і виготовлений з деревини арктичного дослідницького судна, був відправлений на ремонт минулого місяця. Його місце тимчасово зайняв менший стіл.

Стіл "Резолют" тимчасово відсутній в Овальному кабінеті Фото: Getty Images

Поруч на мольберті постійно висить плакат із "Затокою Америки", а журнальний столик прикрашає золоте прес-пап'є з президентською печаткою і словом "TRUMP".

І, можливо, це ще не все. Президент США проводить більшу частину вихідних у Мар-а-Лаго і часто повертається на борту Air Force One з новим експонатом для Овального кабінету або іншого почесного місця в Білому домі.

Нагадаємо, раніше журналісти помітили, що Дональд Трамп прикрасив коридор біля Овального кабінету своїм власним особливим фото в золотій рамці.