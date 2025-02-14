Дональд Трамп повісив своє фото під арештом у Білому домі

Фотографія президента США під арештом, або магшот, зроблена 2023 року, тепер прикрашає коридор і її видно з Овального кабінету.

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Фотографія президента США Дональда Трампа, або магшот, одна з найскандальніших його фотографій, зроблена офісом шерифа округу Фултон, тепер висить у Білому домі. Знімок було зроблено після того, як у серпні 2023 року Трамп здався владі за звинуваченням у незаконній змові з метою скасування результатів виборів 2020 року в Джорджії. Про це пише Newsweek.

Це перший подібний випадок для колишнього президента США. Тоді передвиборчий штаб Трампа отримав вигоду з фотографії в поліції, розмістивши зображення на кружках, футболках та інших товарах і використавши його для збору коштів.

Магшот Дональда Трампа Фото: Getty Images

Хоча дехто визнав це моментом ганьби, для Трампа і його прихильників це стало знаком честі, оскільки йому висунули кримінальні обвинувачення за кількома справами, які він називав політичним переслідуванням, ведучи кампанію за повернення до Білого дому у 2024 році.

Президент відтворив вираз обличчя зі свого фото під арештом для свого офіційного портрета, який був опублікований перед його інавгурацією минулого місяця.

Нове доповнення до інтер'єру Білого дому вперше було помічено на фотографії, зробленій під час зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі в четвер.

Зустріч Дональда Трампа і Нарендри Моді Фото: Getty Images

Фотографію в рамці можна побачити, як вона висить на стіні в коридорі біля Овального кабінету, прямо за головою глави апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Президент США Дональд Трамп заявив під час круглого столу з виборцями в червні минулого року: "Цей магшот — найкращий з усіх, він набагато перевершив Елвіса Преслі і Френка Сінатру. Це знімок номер один за всю історію. Це справді дивовижно. Відтоді, як це сталося, підтримка серед чорношкірої та іспаномовної спільноти різко зросла".

У серпні 2023 року його син, Дональд Трамп-молодший, заявив журналістам, що цей знімок "стане найбільш знаковою фотографією в історії політики США, якщо не в історії Сполучених Штатів. Я взагалі не турбуюся з цього приводу".

Магшот Дональда Трампа в Білому домі Фото: Getty Images

Тим часом справа, під час якої і було зроблено знімок, залишається невизначеною з огляду на повернення Трампа в Білий дім. Окружну прокурорку округу Фултон Фані Вілліс усунули від справи в грудні, але вона звернулася до Верховного суду Джорджії з проханням скасувати рішення.

Дві федеральні справи проти Трампа було відкликано після того, як він переміг на виборах 2024 року. Минулого місяця Трамп отримав беззастережне звільнення у справі про хабарі в Нью-Йорку, але подав апеляцію на вирок.

Нагадаємо, крім Дональда Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді також зустрічався Ілон Маск. На зустріч він узяв із собою вже трьох своїх дітей і свою нинішню дівчину Шивон Зіліс.