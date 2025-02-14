Узяв одразу трьох: Ілон Маск з'явився на важливу зустріч із дітьми та своєю дівчиною

Після появи з сином Х в Овальному кабінеті, Маск пішов далі і продемонстрував свою останню пасію Шивон Зіліс.

Related video

Ілон Маск, мільярдер і соратник президента США Дональда Трампа, зробив своїх дітей частиною свого бізнесу і політики. Останнім часом він не з'являється на публіці без когось зі своїх молодших дітей. На зустріч із прем'єр-міністром Нарендрою Моді Маск взяв не тільки свого улюбленого сина Х, а й двох дітей від своєї останньої пасії Шивон Зіліс. Зіліс також була присутня, супроводжувана армією нянь. Про це пише Daily Mail.

Ілон Маск узяв уже трьох своїх дітей на ділову зустріч

У четвер з'явилися фотографії, на яких генеральний директор Tesla і SpaceX тримає за руки свого чотирирічного сина Ікс і трирічну доньку Азуру, коли вони всі прямують до маєтку Блер-хаус.

Його партнерка Шивон Зіліс слідувала за ними з трирічним Страйдером і нянями.

Маск і його син X, повне ім'я якого X Æ A-XII (вимовляється як екс-еш-еш-ей-твелв), з'явилися в Білому домі разом із президентом Трампом у вівторок. І тепер батько і син знову вийшли у світ.

Нарендра Моді зараз перебуває в окрузі Колумбія, куди прибув, щоб поліпшити відносини зі США, після того, як він відмовився засудити Росію за війну в Україні.

Джерела повідомили журналістам, що Маск і Моді розмовляли про запуск послуг супутникового широкосмугового зв'язку Starlink в Індії.

Ілон Маск і Нарендра Моді Фото: Getty Images

Моді також зустрінеться з президентом Трампом під час свого дводенного візиту до США. Очікується, що обговорення питань торгівлі та мит посяде важливе місце в порядку денному.

Поява дітей Маска у Вашингтоні відбулася після інциденту, що став вірусним, який стався з малюком X і Трампом на початку цього тижня. Син Маска і співачки Граймс опинився в центрі уваги, коли його батько робив заяви про свою роботу в Департаменті ефективності державного управління. Х відволікав Трампа, який за ним спостерігав.

Ілон Маск взяв свого сина Х на зустріч із Дональдом Трампом

Мати дитини, канадська співачка Граймс після опублікувала пост на Х, нагадавши, що не бачила трьох своїх дітей від Маска вже близько півроку і зазначивши, що вона незадоволена тим, як її дитину "виставляють напоказ".

Однак Шивон Зіліс, з якою зараз зустрічається Ілон Маск, явно підтримує його. Пара вже з'являлася разом на деяких інавгураційних заходах.

Страйдер і Азура народилися у 2022 році. Шивон Зіліс — одна зі співробітниць Маска в його фірмі Neuralink.

Шивон Зіліс і троє дітей Ілона Маска Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус писав про стосунки Шивон та Ілона Маска. Пара тільки нещодавно дебютувала разом, з'явившись на прийомі Дональда Трампа.