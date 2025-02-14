Взял сразу троих: Илон Маск явился на важную встречу с детьми и своей девушкой

После появления с сыном Х в Овальном кабинете, Маск пошел дальше и продемонстрировал свою последнюю пассию Шивон Зилис.

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Илон Маск, миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа, сделал своих детей частью своего бизнеса и политики. В последнее время он не появляется на публике без кого-то из своих младших детей. На встречу с премьер-министром Нарендрой Моди Маск взял не только своего любимого сына Х, но и двоих детей от своей последней пассии Шивон Зилис. Зилис также присутствовала, сопровождаемая армией нянь. Об этом пишет Daily Mail.

Илон Маск взял уже трех своих детей на деловую встречу

В четверг появились фотографии, на которых генеральный директор Tesla и SpaceX держит за руки своего четырехлетнего сына Икс и трехлетнюю дочь Азуру, когда они все направляются в поместье Блэр-хаус.

Его партнерша Шивон Зилис следовала за ними с трехлетним Страйдером и нянями.

Маск и его сын X, полное имя которого X Æ A-XII (произносится как экс-эш-эй-твелв), появились в Белом доме вместе с президентом Трампом во вторник. И теперь отец и сын снова вышли в свет.

Нарендра Моди сейчас находится в округе Колумбия, куда прибыл, чтобы улучшить отношения с США, после того, как он отказался осудить Россию за войну в Украине.

Источники сообщили журналистам, что Маск и Моди беседовали о запуске услуг спутниковой широкополосной связи Starlink в Индии.

Илон Маск и Нарендра Моди Фото: Getty Images

Моди также встретится с президентом Трампом во время своего двухдневного визита в США. Ожидается, что обсуждение вопросов торговли и пошлин займет важное место в повестке дня.

Появление детей Маска в Вашингтоне произошло после ставшего вирусным инцидента, произошедшего с малышом X и Трампом в начале этой недели. Сын Маска и певицы Граймс оказался в центре внимания, когда его отец делал заявления о своей работе в Департаменте эффективности государственного управления. Х отвлекал Трампа, который за ним наблюдал.

Илон Маск взял своего сына Х на встречу с Дональдом Трампом

Мать ребенка, канадская певица Граймс после опубликовала пост на Х, напомнив, что не видела троих своих детей от Маска уже около полугода и отметив, что она недовольна тем, как ее ребенка "выставляют напоказ".

Однако Шивон Зилис, с которой сейчас встречается Илон Маск, явно поддерживает его. Пара уже появлялась вместе на некоторых инаугурационных мероприятиях.

Страйдер и Азура родились в 2022 году. Шивон Зилис – одна из сотрудниц Маска в его фирме Neuralink.

Шивон Зилис и трое детей Илона Маска Фото: Getty Images

Напомним, Фокус писал об отношениях Шивон и Илона Маска. Пара только недавно дебютировала вместе, появившись на приеме Дональда Трампа.