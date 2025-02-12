Выставил их сына Х напоказ: Граймс отчитала Маска за визит в Белый дом

Илон Иаск привел четырехлетнего X AE A-XII в Овальный кабинет и позировал с ним, пока рассуждал, как урезать расходы на федеральных служащих.

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Известная певица Граймс отчитала своего бывшего возлюбленного Илона Маска за то, что он привел их старшего сына X AE A-XII на пресс-конференцию в Овальном кабинете, "выставив его напоказ". Граймс, которая родом из Канады, также признала, что ее при Дональде Трампе могут депортировать. Об этом пишет Daily Mail.

Илон Маск привел своего сына Х в Белый дом

Канадская певица Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, отреагировала на появление мальчика после того, как получила уведомление от подписчика в X — приложении социальной сети Twitter, которое Маск купил и переименовал в честь их общего сына.

"Ему не следует появляться на публике в таком виде. Я этого не видела, спасибо, что рассказали мне", — написала Граймс.

Певица туманно высказалась о роли Маска в Белом доме, но ранее назвала публичную демонстрацию Илоном их сына "своей личной трагедией".

Она также заявила, что "искусство дипломатии, ораторского искусства и в целом компетентного лидерства было утрачено".

Илон Маск с сыном в Белом доме Фото: Getty Images

"Цель политики — находить решения, когда население не может прийти к согласию, но обе стороны разжигают истерию вместо того, чтобы обеспечить зрелое компетентное руководство", — сказала она.

Она похвалила "как республиканцев, так и демократов" в предыдущих администрациях за то, что они демонстрировали "хотя бы видимость уважения к народу — это часть лидерства, и это имеет большое значение для поддержания стабильности и, да, психического здоровья".

Граймс заявила, что хочет, чтобы политики прекратили "высмеивать друг друга и обзываться" и приступили к управлению страной.

Однако она пояснила, что это были "нейтральные общие заявления", и воздержалась от нападок на кого-либо, поскольку не является гражданкой США.

"Я просто не хочу, чтобы меня депортировали, ха-ха, в буквальном смысле", — написала она в одном из ответов на Х.

Граймс, Илон Маск и маленький Х Фото: Elon Musk/Twitter

В ноябре 2024 года Граймс рассказала, что уже год ведет судебную тяжбу за право опеки над своими тремя детьми от Илона Маска, которых она видела уже около шести месяцев.

Напомним, у Граймс и Илона Маска двое сыновей, X Æ A-Xii и Техно Механикус, а также дочь Экса Дарк Сидерэль. Они встречались с 2018 по 2022 год. Но после того, как Маск стал влиятельной фигурой в администрации Дональда Трампа, Граймс жаловалась, что он "очень изменился".