Выставил их сына Х напоказ: Граймс отчитала Маска за визит в Белый дом
Илон Иаск привел четырехлетнего X AE A-XII в Овальный кабинет и позировал с ним, пока рассуждал, как урезать расходы на федеральных служащих.
Известная певица Граймс отчитала своего бывшего возлюбленного Илона Маска за то, что он привел их старшего сына X AE A-XII на пресс-конференцию в Овальном кабинете, "выставив его напоказ". Граймс, которая родом из Канады, также признала, что ее при Дональде Трампе могут депортировать. Об этом пишет Daily Mail.
Канадская певица Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, отреагировала на появление мальчика после того, как получила уведомление от подписчика в X — приложении социальной сети Twitter, которое Маск купил и переименовал в честь их общего сына.
"Ему не следует появляться на публике в таком виде. Я этого не видела, спасибо, что рассказали мне", — написала Граймс.
Певица туманно высказалась о роли Маска в Белом доме, но ранее назвала публичную демонстрацию Илоном их сына "своей личной трагедией".
Она также заявила, что "искусство дипломатии, ораторского искусства и в целом компетентного лидерства было утрачено".
"Цель политики — находить решения, когда население не может прийти к согласию, но обе стороны разжигают истерию вместо того, чтобы обеспечить зрелое компетентное руководство", — сказала она.
Она похвалила "как республиканцев, так и демократов" в предыдущих администрациях за то, что они демонстрировали "хотя бы видимость уважения к народу — это часть лидерства, и это имеет большое значение для поддержания стабильности и, да, психического здоровья".
Граймс заявила, что хочет, чтобы политики прекратили "высмеивать друг друга и обзываться" и приступили к управлению страной.
Однако она пояснила, что это были "нейтральные общие заявления", и воздержалась от нападок на кого-либо, поскольку не является гражданкой США.
"Я просто не хочу, чтобы меня депортировали, ха-ха, в буквальном смысле", — написала она в одном из ответов на Х.
В ноябре 2024 года Граймс рассказала, что уже год ведет судебную тяжбу за право опеки над своими тремя детьми от Илона Маска, которых она видела уже около шести месяцев.
Напомним, у Граймс и Илона Маска двое сыновей, X Æ A-Xii и Техно Механикус, а также дочь Экса Дарк Сидерэль. Они встречались с 2018 по 2022 год. Но после того, как Маск стал влиятельной фигурой в администрации Дональда Трампа, Граймс жаловалась, что он "очень изменился".