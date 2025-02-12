Отвлекал Трампа от указов: Илон Маск привел своего сына Х в Овальный кабинет

Четырехлетний сын Маска отвлекал репортеров, пока президент США подписал указ, значительно сокращающий количество федеральных служащих.

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Миллиардер Илон Маск привел своего четырехлетнего сына от певицы Граймс в Овальный кабинет на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ранее ребенок сопровождал его на всех важных событиях, включая вечер в честь победы Трампа на президентских выборах. Об этом пишет Daily Mail.

Илон Маск привел своего сына Х в Овальный кабинет к президенту США

53-летний миллиардер навестил 78-летнего Трампа 11 февраля в сопровождении своего маленького сына X Æ A-12, также известного как "X".

Пока Трамп и фотографы умилялись малышу, который расшалился и ползал по полу, Илон Маск сделал несколько смелых заявлений о своей работе в Департаменте эффективности правительства при Белом доме.

Так, один из указов призван значительно сократить численность федеральных служащих, заставив агентства нанимать "не более одного сотрудника на каждых четырех увольняющихся сотрудников".

"Мы находим странным, что, знаете ли, в бюрократии есть немало людей, которые якобы получают зарплату в несколько сотен тысяч долларов, но каким-то образом умудряются накопить десятки миллионов долларов чистого капитала, пока они находятся на этой должности. Именно это и произошло в USAID. Возможно, они очень хороши в инвестировании, и в таком случае нам, возможно, стоит прислушаться к их инвестиционному совету", — сказал Маск.

Он также бездоказательно утверждал, что должностные лица USAID брали "откаты".

Маск смело заявил, что DOGE (Департамент эффективности правительства) действовал "максимально прозрачно" в своих попытках уменьшить количество работников.

Когда его спросили о "недоброжелателях", Маск заявил, что американский народ проголосовал за эти сокращения.

"У меня есть недоброжелатели? Я в это не верю", — ответил миллиардер.

Сам Илон Маск появился в Овальном кабинете в черном пальто и кепке с надписью "сделаем Америку снова великой" – предвыборным лозунгом Дональда Трампа. Но наряд его сына привлек особое внимание: на нем было светлое пальто, жилет и очень толстая золотая цепь. Неясно, было ли это украшение, или у цепи было иное предназначение.

Илон Маск привел своего сына Х в Белый дом Фото: Getty Images

Напомним, у Илона Маска 11 детей от трех женщин. Еще один ребенок умер в младенчестве. Но на публике он появляется именно с сыном Х от певицы Граймс. Сама певица жаловалась, что уже год ведет судебную тяжбу за право опеки над тремя детьми с Илоном Маском. У бывшей пары двое сыновей, X Æ A-Xii и Техно Механикус, а также дочь Экса Дарк Сидереэль. И она не видела их уже полгода.