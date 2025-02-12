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Відволікав Трампа від указів: Ілон Маск привів свого сина Х в Овальний кабінет

X Æ A-12, син Ілона Маска, Маск трамп, Маск у білому домі
Фото: Getty Images | X Æ A-12, або просто Х, відволікав президента США Трампа від указів

Чотирирічний син Маска відволікав репортерів, поки президент США підписав указ, що значно скорочує кількість федеральних службовців.

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Мільярдер Ілон Маск привів свого чотирирічного сина від співачки Граймс в Овальний кабінет на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Раніше дитина супроводжувала його на всіх важливих подіях, включно з вечором на честь перемоги Трампа на президентських виборах. Про це пише Daily Mail.

Ілон Маск привів свого сина Х в Овальний кабінет до президента США

53-річний мільярдер відвідав 78-річного Трампа 11 лютого в супроводі свого маленького сина X Æ A-12, також відомого як "X".

Поки Трамп і фотографи розчулювалися малюкові, який розпустувався і повзав по підлозі, Ілон Маск зробив кілька сміливих заяв про свою роботу в Департаменті ефективності уряду при Білому домі.

Так, один з указів покликаний значно скоротити чисельність федеральних службовців, змусивши агентства наймати "не більше ніж одного співробітника на кожних чотирьох співробітників, які звільняються".

"Ми знаходимо дивним, що, знаєте, в бюрократії є чимало людей, які нібито отримують зарплату в кілька сотень тисяч доларів, але якимось чином примудряються накопичити десятки мільйонів доларів чистого капіталу, поки вони перебувають на цій посаді. Саме це і сталося в USAID. Можливо, вони дуже гарні в інвестуванні, і в такому разі нам, можливо, варто прислухатися до їхньої інвестиційної поради", — сказав Маск.

Він також бездоказово стверджував, що посадові особи USAID брали "відкати".

Маск сміливо заявив, що DOGE (Департамент ефективності уряду) діяв "максимально прозоро" у своїх спробах зменшити кількість працівників.

Коли його запитали про "недоброзичливців", Маск заявив, що американський народ проголосував за ці скорочення.

"У мене є недоброзичливці? Я в це не вірю", — відповів мільярдер.

Сам Ілон Маск з'явився в Овальному кабінеті в чорному пальто і кепці з написом "зробимо Америку знову великою" — передвиборчим гаслом Дональда Трампа. Але вбрання його сина привернуло особливу увагу: на ньому було світле пальто, жилет і дуже товстий золотий ланцюг. Незрозуміло, чи була це прикраса, чи в ланцюга було інше призначення.

Ілон Маск привів свого сина Х у Білий дім Fullscreen
Ілон Маск привів свого сина Х у Білий дім
Фото: Getty Images

Нагадаємо, в Ілона Маска 11 дітей від трьох жінок. Ще одна дитина померла в дитинстві. Але на публіці він з'являється саме із сином Х від співачки Граймс. Сама співачка скаржилася, що вже рік веде судову тяганину за право опіки над трьома дітьми з Ілоном Маском. У колишньої пари двоє синів, X Æ A-Xii і Техно Механікус, а також дочка Екса Дарк Сідереель. І вона не бачила їх уже півроку.