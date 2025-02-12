Виставив їхнього сина Х напоказ: Граймс відчитала Маска за візит до Білого дому

Ілон Іаск привів чотирирічного X AE A-XII до Овального кабінету і позував із ним, поки міркував, як урізати витрати на федеральних службовців.

Related video

Відома співачка Граймс відчитала свого колишнього коханого Ілона Маска за те, що він привів їхнього старшого сина X AE A-XII на прес-конференцію в Овальному кабінеті, "виставивши його напоказ". Граймс, яка родом із Канади, також визнала, що її за Дональда Трампа можуть депортувати. Про це пише Daily Mail.

Ілон Маск привів свого сина Х у Білий дім

Канадська співачка Граймс, справжнє ім'я якої Клер Буше, відреагувала на появу хлопчика після того, як отримала сповіщення від підписника в X — додатку соціальної мережі Twitter, який Маск купив і перейменував на честь їхнього спільного сина.

"Йому не слід з'являтися на публіці в такому вигляді. Я цього не бачила, спасибі, що розповіли мені", — написала Граймс.

Співачка туманно висловилася про роль Маска в Білому домі, але раніше назвала публічну демонстрацію Ілоном їхнього сина "своєю особистою трагедією".

Вона також заявила, що "мистецтво дипломатії, ораторського мистецтва і загалом компетентного лідерства було втрачено".

Ілон Маск із сином у Білому домі Фото: Getty Images

"Мета політики — знаходити рішення, коли населення не може дійти згоди, але обидві сторони розпалюють істерію замість того, щоб забезпечити зріле компетентне керівництво", — сказала вона.

Вона похвалила "як республіканців, так і демократів" у попередніх адміністраціях за те, що вони демонстрували "хоча б видимість поваги до народу — це частина лідерства, і це має велике значення для підтримання стабільності і, так, психічного здоров'я".

Граймс заявила, що хоче, щоб політики припинили "висміювати один одного й обзиватися" і приступили до управління країною.

Однак вона пояснила, що це були "нейтральні загальні заяви", і утрималася від нападок на будь-кого, оскільки не є громадянкою США.

"Я просто не хочу, щоб мене депортували, ха-ха, у буквальному сенсі", — написала вона в одній із відповідей на Х.

Граймс, Ілон Маск і маленький Х Фото: Юсаку Маесава

У листопаді 2024 року Граймс розповіла, що вже рік веде судову тяганину за право опіки над своїми трьома дітьми від Ілона Маска, яких вона бачила вже близько шести місяців.

Нагадаємо, у Граймс та Ілона Маска двоє синів, X Æ A-Xii і Техно Механікус, а також дочка Екса Дарк Сідерель. Вони зустрічалися з 2018 по 2022 рік. Але після того, як Маск став впливовою фігурою в адміністрації Дональда Трампа, Граймс скаржилася, що він "дуже змінився".