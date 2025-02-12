Виставив їхнього сина Х напоказ: Граймс відчитала Маска за візит до Білого дому
Ілон Іаск привів чотирирічного X AE A-XII до Овального кабінету і позував із ним, поки міркував, як урізати витрати на федеральних службовців.
Відома співачка Граймс відчитала свого колишнього коханого Ілона Маска за те, що він привів їхнього старшого сина X AE A-XII на прес-конференцію в Овальному кабінеті, "виставивши його напоказ". Граймс, яка родом із Канади, також визнала, що її за Дональда Трампа можуть депортувати. Про це пише Daily Mail.
Канадська співачка Граймс, справжнє ім'я якої Клер Буше, відреагувала на появу хлопчика після того, як отримала сповіщення від підписника в X — додатку соціальної мережі Twitter, який Маск купив і перейменував на честь їхнього спільного сина.
"Йому не слід з'являтися на публіці в такому вигляді. Я цього не бачила, спасибі, що розповіли мені", — написала Граймс.
Співачка туманно висловилася про роль Маска в Білому домі, але раніше назвала публічну демонстрацію Ілоном їхнього сина "своєю особистою трагедією".
Вона також заявила, що "мистецтво дипломатії, ораторського мистецтва і загалом компетентного лідерства було втрачено".
"Мета політики — знаходити рішення, коли населення не може дійти згоди, але обидві сторони розпалюють істерію замість того, щоб забезпечити зріле компетентне керівництво", — сказала вона.
Вона похвалила "як республіканців, так і демократів" у попередніх адміністраціях за те, що вони демонстрували "хоча б видимість поваги до народу — це частина лідерства, і це має велике значення для підтримання стабільності і, так, психічного здоров'я".
Граймс заявила, що хоче, щоб політики припинили "висміювати один одного й обзиватися" і приступили до управління країною.
Однак вона пояснила, що це були "нейтральні загальні заяви", і утрималася від нападок на будь-кого, оскільки не є громадянкою США.
"Я просто не хочу, щоб мене депортували, ха-ха, у буквальному сенсі", — написала вона в одній із відповідей на Х.
У листопаді 2024 року Граймс розповіла, що вже рік веде судову тяганину за право опіки над своїми трьома дітьми від Ілона Маска, яких вона бачила вже близько шести місяців.
Нагадаємо, у Граймс та Ілона Маска двоє синів, X Æ A-Xii і Техно Механікус, а також дочка Екса Дарк Сідерель. Вони зустрічалися з 2018 по 2022 рік. Але після того, як Маск став впливовою фігурою в адміністрації Дональда Трампа, Граймс скаржилася, що він "дуже змінився".