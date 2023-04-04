У США заарештували колишнього президента Дональда Трампа, — CNN (відео)

За словами журналістів, під будівлею суду вже почалися сутички між прихильниками та противниками колишнього американського президента.

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена в Нижньому Манхеттені, де його заарештували. Про це пише видання CNN.

За даними журналістів, арештований Трамп утримуватиметься під наглядом правоохоронців аж до моменту пред'явлення йому звинувачення.

Трамп заарештований

ЗМІ також зазначають, що арешт Трампа є формальністю і що в процесі затримання у колишнього американського лідера знімуть відбитки пальців, після чого його доставлять до зали суду. Очікується, що щодо Трампа не будуть застосовуватися наручники, оскільки він залишиться під постійною охороною поліції.

У мережі також з'явилося відео, на якому Трамп вийшов із Trump Tower, щоб вирушити до суду. Водночас під будівлею суду вже почалися сутички між прихильниками та противниками колишнього американського президента.

Трамп прямує до суду

"Це сюрреалістично, вони збираються заарештувати мене. Не можу повірити, що це відбувається в Америці", — йдеться в останній публікації Трампа у його соцмережі Truth Social.

Останній пост Трампа у Truth Social

Нагадаємо, що 30 березня окружній прокуратурі Манхеттену звинуватили колишнього президента США Дональда Трампа у зв'язку з виплатою коштів порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній передбачуваний зв'язок незадовго до президентських виборів 2016 року. Це перший подібний випадок в історії Сполучених Штатів.

Дональд Трамп розкритикував рішення прокуратури, назвавши його "політичним переслідуванням". Він заявив, що демократи беруть участь у "полюванні на відьом", намагаючись перешкодити його руху "Зробимо Америку знову великою".

Ми також писали про те, що 4 квітня Дональд Трамп прибув літаком до Нью-Йорку, де має відбутися службове засідання.