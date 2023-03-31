"Ухилявся роками": Трамп постане перед судом за підкуп порнозірки, – CNN

За словами людини, яка розмовляла з Дональдом Трампам, новина про пред'явлення кримінального звинувачення застала експрезидента зненацька.

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У четвер, 30 березня, в окружній прокуратурі Манхеттену проголосували за оголошення звинувачення колишньому президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу у зв'язку з виплатою коштів порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній ймовірний зв'язок незадовго до президентських виборів 2016 року. Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Повідомляється, що це перший випадок оголошення кримінального звинувачення американському президенту за всю історію США. Передбачається, що Трамп постане перед судом на початку наступного тижня.

Політичний аналітик видання Глорія Боргер наголосила, що рішення прокуратури є "історичним моментом". На її думку, експрезидент має намір сказати, що став у цій ситуації жертвою.

"Проте це обвинувальний висновок — те, від чого Дональд Трамп ухилявся роками", — заявила Боргер.

У публікації також повідомляють з посиланням на джерела, що адвокати Трампа отримали повідомлення про результати голосування великого журі прокуратури Манхеттену.

Людина, яка розмовляла з Трампом, сказала журналістам, що обвинувальний висновок застав зненацька колишнього американського лідера.

Нагадаємо, що 18 березня Дональд Трамп припустив, що на нього чекає арешт у зв'язку з розслідуванням окружного прокурора Манхеттену справи про підкуп порнозірки Стормі Деніелс за мовчання про їхній передбачуваний роман. На думку експрезидента, окружний прокурор "ненавидить його".

Ще ми писали про те, за даними видання Daily Mail від 24 березня, Меланія Трамп "причаїлася" на тлі повідомлень про передбачуваний роман її чоловіка з порнозіркою. За словами інсайдерів, дружина експрезидента не з'являється на світських обідах та заходах та намагається захистити свого сина від зайвої уваги преси.