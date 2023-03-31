"Уклонялся годами": Трамп предстанет перед судом за подкуп порнозвезды, – CNN

По словам человека, говорившего с Дональдом Трампам, новость о предъявлении уголовного обвинения застала экс-президента врасплох.

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В четверг, 30 марта, в окружной прокуратуре Манхэттена проголосовали за предъявление обвинения бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с выплатой средств порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи незадолго до президентских выборов 2016 года. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Сообщается, что это первый случай предъявления уголовного обвинения американскому президенту за всю историю США. Предполагается, что Трамп предстанет перед судом в начале следующей недели.

Политический аналитик издания Глория Боргер отметила, что решение прокуратуры является "историческим моментом". По ее мнению, экс-президент намерен сказать, что стал в этой ситуации жертвой.

"Тем не менее, это обвинительное заключение — то, от чего Дональд Трамп уклонялся годами", — заявила Боргер.

В публикации также сообщают, ссылаясь на источники, что адвокаты Трампа получили уведомление о результатах голосования большого жюри прокуратуры Манхэттена.

Человек, который говорил с Трампом, сказал журналистам, что обвинительное заключение застало врасплох бывшего американского лидера.

Напомним, что 18 марта Дональд Трамп предположил, что его ждет арест в связи с расследованием окружного прокурора Манхэттена дела о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе. По мнению экс-президента, окружной прокурор "ненавидит его".

Еще мы писали о том, по данным издания Daily Mail от 24 марта, Мелания Трамп "затаилась" на фоне сообщений о предполагаемом романе ее мужа с порнозвездой. По словам инсайдеров, супруга экс-президента не появляется на светских обедах и мероприятиях и пытается защитить своего сына от излишнего внимания прессы.