Мелания Трамп "затаилась" и не комментирует роман своего мужа с порнозвездой

Она озабочена защитой своего сына Бэррона, а потому практически не появляется на публике.

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Дональд Трамп на этой неделе может стать первым экс-президентом США, который может быть арестован по обвинению в финансовых нарушениях. Речь идет о выплате в 2016 году 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс за ее молчание по поводу секса с Трампом. И пока Дональд Трамп беспечно играет в гольф в своем флоридском имении Мар-а-Лаго, его супруга, Мелания Трамп, по свидетельству инсайдеров, "затаилась". Об этом пишет Daily Mail.

Если Трампа арестуют, он станет первым экс-президентом, которому будут предъявлены обвинения в уголовном преступлении.

Сторми Дэниэлс утверждает, что у нее была связь с будущим президентом США в 2006 году. Она утверждает, что у них была "спонтанная близость", Трамп это отрицает. Но в октябре 2016 года, за месяц до победы Трампа на президентских выборах, адвокат будущего президента Майкл Коэн выплатил актрисе 130 тысяч долларов за молчание.

Порноактриса Сторми Дэниэлс Фото: скриншот

Сам факт выплаты нарушением не является, но когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

А это уже можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов, то есть уголовное преступление. Его окружение очень взволновано возможным обвинением, а инсайдер сообщил, что Мелания Трамп озабочена только тем, чтобы уберечь сына Бэррона от внимания прессы.

Сообщается, что Мелания Трамп затаилась и избегает мероприятий в Мар-а-Лаго.

Семья Трампов на похоронах Иваны Трамп Фото: Getty Images

Мелания Трамп ведет себя сдержанно, практически не появляется на публике. Тогда как ее супруг придерживается своего обычного распорядка, а некоторые из его ближайшего окружения даже воодушевлены перспективой того, что обвинительное заключение может усилить его влияние.

"Мелания затаилась. Она не появлялась на обедах и мероприятиях в Мар-а-Лаго. Он ведет себя так, как будто все нормально, но она не была общительной. Она хочет быть подальше от этого. Она хочет защитить Бэррона, которому сейчас 17 лет", — добавил источник.

Дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, оба бывшие советники Белого дома, также, как сообщается, держатся на расстоянии после того, как заявили, что не будут участвовать в его президентской кампании 2024 года.

Бывший президент Дональд Трамп был замечен играющим в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич в четверг. Компанию ему составил актер Джон Войт, отец актрисы Анджелины Джоли. Ранее Трамп заявил, что если ему предъявят обвинения, то это будет "катастрофой для нашей страны".

Он сообщил, что ему выдвигают "ложные обвинения", и предположил, что судебный иск против него может спровоцировать общенациональное насилие, которое может иметь "катастрофические последствия".

Дональд Трамп добавил, что лишь "дегенеративный психопат, который искренне ненавидит США" выдвинет обвинения против него. И заявил, что все равно будет участвовать в президентских выборах.