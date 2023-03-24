Трамп заявил, что обвинения прокуратуры США в его адрес приведут к "смерти и разрушениям"

По словам экс-президента, ему выдвигают "ложные обвинения", а судебный иск может спровоцировать общенациональное насилие, которое будет иметь "катастрофические последствия".

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если прокуратура Нью-Йорка предъявит ему обвинения в продолжающихся расследованиях, могут последовать "смерть и разрушения". Об этом он написал в социальной сети Truth 23 марта, передает издание Forbes.

Американский политик заявил, что ему выдвигают "ложные обвинения", и предположил, что судебный иск против него может спровоцировать общенациональное насилие, которое может иметь "катастрофические последствия".

Дональд Трамп добавил, что лишь "дегенеративный психопат, который искренне ненавидит США" выдвинет обвинения против него. Он также заявил, что является "ведущим кандидатом" от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году.

Расследование против Трампа: последние новости

18 марта Дональд Трамп заявил, что его ожидает арест в связи с расследованием окружного прокурора Манхэттена. По словам политика, это связанно с утверждениями о том, что он заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе.

Ожидается, что бывший президент предстанет перед судом Манхэттена после предъявления официальных обвинений.

Как сообщало издание Daily Mail, его должны были арестовать 22 марта. Однако этого пока что не произошло. По информации журналистов, власти Нью-Йорка и Вашингтона готовятся к возможным беспорядкам и демонстрациям после призыва Дональда Трампа к своим сторонникам "протестовать, протестовать, протестовать".

Ранее, 19 декабря 2022-го, издание WP писало, что Трампа обвинили сразу в 4 уголовных преступлениях. Он обвиняется в подстрекательстве к восстанию, воспрепятствовании официальному разбирательству Конгресса, заговоре с целью обмана правительства США и в ложных заявлениях федеральному правительству.