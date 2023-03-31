"Напад на нашу країну": Трамп розкритикував оголошене йому кримінальне звинувачення

Колишній американський президент назвав рішення прокуратури щодо його передбачуваного підкупу порноакторки "політичним переслідуванням" і заявив, що воно "вдарить по Джо Байдену".

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Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на рішення окружної прокуратури Манхеттену про оголошення йому звинувачення щодо виплат порноакторці Стормі Деніелс, зроблених незадовго до виборів 2016 року, за її мовчання про їхні ймовірні інтимні відносини. Про це пише CNN із посиланням на соціальну мережу колишнього американського лідера Truth Social.

"Це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії", — прокоментував рішення прокуратури Трамп.

Колишній президент США також стверджує, що представники Демократичної партії беруть участь у "полюванні на відьом", намагаючись перешкодити його рухові "Зробимо Америку знову великою".

Трамп відкинув звинувачення у свій бік і заявив, що його політичні опоненти "використовують систему правосуддя США як зброю".

"Я вважаю, що це полювання на відьом ударить по Джо Байдену", — заявив колишній американський лідер.

Дональд Трамп також написав, що рішення прокуратури є "нападом на нашу країну, подібного до якого ніколи раніше не було". На його думку, звинувачення також можна розцінювати як атаку на вільні та чесні вибори.

Нагадаємо, що 30 березня велике журі прокуратури Манхеттену пред'явило Дональду Трампу кримінальне звинувачення у справі про платіж порнозірці Стормі Деніелс за нерозповсюдження інформації про їхній ймовірний роман.

Раніше, 24 березня, Дональд Трамп заявив, що звинувачення, що пред'являються йому, є хибними, а судовий позов проти нього може спровокувати загальнонаціональне насильство, за яким будуть "смерть і руйнування".