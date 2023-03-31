"Нападение на нашу страну": Трамп раскритиковал предъявленное ему уголовное обвинение

Бывший американский президент назвал решение прокуратуры касательно его предполагаемого подкупа порноактрисы "политическим преследованием" и заявил, что оно "ударит по Джо Байдену".

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на решение окружной прокуратуры Манхэттена о предъявлении ему обвинения касательно выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, сделанных незадолго до выборов 2016 года, за ее молчание об их предполагаемых интимных отношениях. Об этом пишет CNN со ссылкой на социальную сеть бывшего американского лидера Truth Social.

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории", — прокомментировал решение прокуратуры Трамп.

Бывший президент США также утверждает, что представители Демократической партии принимают участие в "охоте на ведьм", пытаясь воспрепятствовать его движению "Сделаем Америку снова великой".

Трамп отверг обвинения в свою сторону и заявил, что его политические оппоненты "используют систему правосудия США в качестве оружия".

"Я считаю, что эта охота на ведьм ударит по Джо Байдену", — заявил бывший американский лидер.

Дональд Трамп также написал, что решение прокуратуры является "нападением на нашу страну, подобного которому никогда раньше не было". По его мнению, обвинения также можно расценивать как атаку на свободные и честные выборы.

Напомним, что 30 марта большое жюри прокуратуры Манхэттена предъявило ДональдуТрампу уголовное обвинение по делу о платеже порнозвезде Сторми Дэниелс за нераспространение информации об их предполагаемом романе.

Ранее, 24 марта, Дональд Трамп заявил, что предъявляемые ему обвинения являются ложными, а судебный иск против него может спровоцировать общенациональное насилие, за которым последуют "смерть и разрушения".