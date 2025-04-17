Стів Віткофф заявив, що в Єлисейському палаці гарно, як у резиденції Трампа (відео)

Спецпредставник президента США Дональда Трампа перед переговорами з французькою делегацією похвалив зал, де вони зібралися, і повідомив, що він нагадує йому особняк Трампа в Мар-а-Лаго.

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Відео цього моменту з'явилося на каналі ANI News.

Стів Віткофф заявив, що в Єлисейському палаці красиво, як у резиденції Трампа

"Знаєте, як це виглядає? Це нагадує клуб Трампа в Мар-а-Лаго", — повідомив Віткофф, вказуючи на деталі інтер'єру Єлисейського палацу.

Потім він поцікавився, чи це золото і, отримавши відповідь, заявив, що має "просто казковий вигляд".

"Він сам над цим працює, він як архітектор, або дизайнер", — повідомив Віткофф.

Варто зазначити, що Єлисейський палац, резиденція президента Французької республіки в Парижі, був побудований 1722 року. І його купив Людовик XV для своєї фаворитки мадам де Помпадур. Потім його займали імператор Наполеон Бонапарт і його маршал Йоахім Мюрат. У ньому понад 350 кімнат, заповнених предметами мистецтва і старовинними меблями.

Емманюель Макрон приймає Джастіна Бібера в Єлисейському палаці

А резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго раніше належала Марджорі Мерріуезер Пост, найбагатшій жінці США, чия сім'я займалася продуктами харчування. Резиденцію було побудовано 1927 року.

Резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго Фото: The Trump Organization

Нагадаємо, 17 квітня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо проведуть у Парижі переговори з європейськими колегами, темою яких буде війна в Україні. Крім того, до Парижа прибула українська делегація. Президент Франції Емманюель Макрон прийняв у Єлисейському палаці Стіва Віткоффа і Марко Рубіо, держсекретаря США, для переговорів.

На зустрічі в Єлисейському палаці також були присутні глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро і дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн. Президент Франції також запросив Джонатана Пауелла, радника з національної безпеки Великої Британії, з яким Віткофф обговорив ресторан, який він раніше відвідав.

На зустрічі йшлося про мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні, а також про роботу "коаліції рішучих".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп радикально змінив стиль Овального кабінету в Білому домі. Він повісив більше портретів, ніж інші президенти США і прикрасив його золотими дрібничками, які постійно привозить із Мар-а-Лаго.