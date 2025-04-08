Росія готова до серйозного діалогу щодо України, — Небензя

РФ готова до серйозного діалогу щодо України, але не дозволить використати переговорний процес на користь зміцнення військового потенціалу Києва.

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Про це на засіданні Ради безпеки ООН щодо України заявив постійний представник РФ Василь Небензя, пише ТАСС.

"Ми готові до відповідного серйозного та практичного діалогу, але не дозволимо нікому обманювати нас і прямо чи опосередковано використовувати цей переговорний процес на користь зміцнення військового потенціалу київського режиму", — сказав він.

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 20 людей, зокрема 9 дітей. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Рішуча міжнародна реакція на російські звірства має вирішальне значення. Такий терор ніколи не повинен стати нормою. Ми закликаємо як до рішучого засудження, так і до рішучих дій", — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів Кривого Рогу РФ загинули 19 людей. По відео, опублікованому службами порятунку та очевидцями, видно, що росіяни вдарили по житловому масиву.

Парамедики, які прибули на місце удару, розповіли, як рятували поранених людей. Військовий експерт Олександр Коваленко розповів пояснив, навіщо РФ атакує "Іскандерами" житлові квартали.