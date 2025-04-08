Россия готова к серьезному диалогу по Украине, — Небензя

РФ готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговорный процесс в пользу укрепления военного потенциала Киева.

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Об этом на заседании Совета безопасности ООН по Украине заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя, пишет ТАСС.

"Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в пользу укрепления военного потенциала киевского режима", — сказал он.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, в том числе 9 детей. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Решительная международная реакция на российские зверства имеет решающее значение. Такой террор никогда не должен стать нормой. Мы призываем как к решительному осуждению, так и к решительным действиям", — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, что в результате обстрелов Кривого Рога РФ погибли 19 человек. По видео, опубликованном службами спасения и очевидцами, видно, что россияне ударили по жилому массиву.

Парамедики, которые прибыли на место удара, рассказали, как спасали раненых людей. Военный эксперт Александр Коваленко рассказал объяснил, зачем РФ атакует "Искандерами" жилые кварталы.