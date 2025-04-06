"Тяжелее всего смотреть на тела деток": парамедики рассказали о первых моментах после удара в Кривом Роге

Вечером 4 апреля РФ атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, в результате чего погибли 19 человек, из них — 9 детей. Одними из первых на место удара прибыли супруги местных парамедиков Виктор и Ирина Миронова и бросились спасать раненых.

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О первых минутах после удара и об увиденном Ирина Миронова рассказала "Фактам".

По словам Ирины, это был вечер пятницы. На улице была хорошая погода, люди возвращались с работы, а дети играли на детской площадке. Супруги тоже вышли на прогулку. Женщина говорит, что несмотря на приятную прогулку у нее было какое-то нехорошее предчувствие.

"В тот день в душе чувствовала, что может произойти горе. Трагедия произошла в Саксаганском районе, он молодежный, никаких военных объектов там нет. Живут мирные люди. Рядом плотная застройка, ресторанчик, а посередине зеленая зона и детская площадка", — рассказала женщина.

Она говорит, что быстро прибыли на место удара и пытались спасать живых. С собой у них всегда "рюкзак-мини-операционная".

По словам женщины, ракета попала вблизи детской площадки и радиально накрыло всех, кто находился на улице. Также позже из дома вынесли два тела — люди погибли от травм в своих квартирах.

"На месте попадания стоял столб дыма, крики людей, которые просили о помощи. Это очень страшно. Пылала машина, а в ней — тело женщины. Оно сильно обгорело, поэтому провести экспертизу будет сложно. В другой машине погиб местный тренер, его уже идентифицировали. Тяжелее всего смотреть на тела детей. Мы видели 7-летнюю девочку, которая погибла в песочнице. На месте удара видели женщину, которая шла из магазина, потому что возле нее лежал мешок корма для животных", — рассказывает парамедик.

По ее словам, на месте было много погибших, а живые звали на помощь. Супруги забрали тяжело раненного мужчину в карету скорой, а также женщину, которую удалось реанимировать. Ей наложили турникет на ногу из-за большой кровопотери.

"Дай Бог, чтобы ей не ампутировали ногу, потому что осколком стекла ее сильно изуродовало. Если во время прошлого прилета по жилой застройке в Кривом Роге, где мы работали, у пострадавших были травмы черепа, осколки заходили в лицо, и рядом с телом можно было найти скальп и косы, то 4 апреля больше всего было травматических ампутаций конечностей. Внутреннее кровотечение и человек умирает", — говорит Ирина.

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Также женщина фигурирует на страшных кадрах, которые облетели всю страну, когда родители маленького мальчика умоляли о помощи, а парамедики пытались услышать его сердцебиение.

"Четырехлетнего мальчика принесли на носилках в карету скорой. У матери подкосились ноги, а она держала ребенка... Врачи сказали, что он умер. Но мать и отец мальчика с такой надеждой смотрели на нас и медиков... Они кричали: "Спасите, люди, сделайте что-нибудь. Ты же меня понимаешь". Я понимала ее боль, отчаяние. Бросилась искать дефибриллятор. Но его ни у кого не нашлось. В карете скорой не было средств для реанимации", — рассказывает парамедик.

Она говорит, что мальчика пытались реанимировать, потому что им казалось в тот момент, что прослушивается слабое сердцебиение. В конце концов, его забрали в больницу, однако спасти его так и не смогли. Женщина предполагает, что у ребенка было внутреннее кровотечение в области грудной клетки.

"Когда подняли одежду, то возле правой ручки увидели обломок. Вероятно, он задел область сердца. Если ранение сквозное, как в этом случае, то обломки внутренне разрывают органы. И это приводит к летальным исходам. Так же опасны осколки стекла в теле, которые с движением крови и вдохом-выдохом могут перемещаться внутри", — отметила Ирина.

Медики работают на месте ракетного удара в Кривом Роге

Она говорит, что ей очень психологически тяжело видеть детские тела, но она старается не показывать свои эмоции перед другими в тот момент.

"Да, крайне тяжелая миссия. Кто-то выложил фото в сети, где я сижу возле военного. Он приехал в отпуск, но так и не успел обнять сына, потому что российская ракета его убила. Мы сидели возле тела ребенка, отец курил, его состояние было ужасным. Попросил дать каких-то лекарств", — рассказала Ирина.

Напомним, что в ГСЧС Кривого Рога сообщили, что количество пострадавших из-за ракетного удара по городу возросло. Известно о 61 человеке, получившем ранения из-за обстрела. Из них — 12 детей.

После атаки баллистическим вооружением по Кривому Рогу, в результате которой есть десятки пострадавших и погибшие, среди которых — дети, в российском Министерстве обороны прокомментировали удар, заявив, что якобы было атаковано "место проведения совещания ВСУ" в местном ресторане.