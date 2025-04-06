"Найважче дивитись на тіла діток": парамедики розповіли про перші моменти після удару в Кривому Розі

Ввечері 4 квітня РФ атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, внаслідок чого загинули 19 людей, з них — 9 дітей. Одними з перших на місце удару прибуло подружжя місцевих парамедиків Віктор та Ірина Миронова і кинулися рятувати поранених.

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За словами Ірини, то був вечір п'ятниці. На вулиці була хороша погода, люди поверталися з роботи, а діти гралися на дитячому майданчику. Подружжя теж вийшло на прогулянку. Жінка говорить, що попри приємну прогулянку в неї було якесь нехороше передчуття.

"В той день в душі відчувала, що може статись горе. Трагедія сталась у Саксаганському районі, він молодіжний, жодних військових об’єктів там немає. Живуть мирні люди. Поруч щільна забудова, ресторанчик, а посередині зелена зона й дитячий майданчик", — розповіла жінка.

Вона говорить, що швидко прибули на місце удару і намагалися рятувати живих. З собою в них завжди "рюкзак-міні-операційна".

За словами жінки, ракета влучила поблизу дитмайданчика і радіально накрило всіх, хто перебував на вулиці. Також пізніше з будинку винесли два тіла — люди загинули від травм у своїх квартирах.

"На місці влучання стояв стовп диму, крики людей, які просили про допомогу. Це дуже страшно. Палала автівка, а в ній — тіло жінки. Воно сильно обгоріло, тому провести експертизу буде складно. В іншій машині загинув місцевий тренер, його вже ідентифікували. Найважче дивитись на тіла діток. Ми бачили 7-річну дівчинку, яка загинула у пісочниці. На місці удару бачили жінку, яка йшла з магазину, бо коло неї лежав мішок корму для тварин", — розповідає парамедикиня.

За її словами, на місці було багато загиблих, а живі кликали на допомогу. Подружжя забрало важкопораненого чоловіка до карети швидкої, а також жінку, яку вдалося реанімувати. Їй наклали турнікет на ногу через велику крововтрату.

"Дай Бог, щоб їй не ампутували ногу, бо уламком скла її сильно понівечило. Якщо під час минулого прильоту по житловій забудові у Кривому Розі, де ми працювали, у потерпілих були травми черепа, уламки заходили в обличчя, й поруч із тілом можна було знайти скальп та коси, то 4 квітня найбільше було травматичних ампутацій кінцівок. Внутрішня кровотеча і людина помирає", — говорить Ірина.

Батьки просили врятувати 3-річного Тимофія

Також жінка фігурує на страшних кадрах, які облетіли всю країну, коли батьки маленького хлопчика благали про допомогу, а парамедики намагалися почути його серцебиття.

"Чотирирічного хлопчика принесли на ношах до карети швидкої. В матері підкосились ноги, а вона тримала дитя… Лікарі сказали, що він помер. Але матір та батько хлопчика з такою надією дивились на нас та медиків… Вони кричали: "Врятуйте, людоньки, зробіть що-небудь. Ти ж мене розумієш". Я розуміла її біль, відчай. Кинулась шукати дефібрилятор. Але його ні в кого не знайшлось. В кареті швидкої не було засобів для реанімації", — розповідає парамедикиня.

Вона говорить, що хлопчика намагалися реанімувати, бо їм здавалося в той момент, що прослуховується слабке серцебиття. Зрештою, його забрали до лікарні, проте врятувати його так і не змогли. Жінка припускає, що у дитини була внутрішня кровотеча в області грудної клітки.

"Коли підняли одяг, то біля правої ручки побачили уламок. Ймовірно, він зачепив область серця. Якщо поранення наскрізне, як у цьому випадку, то уламки внутрішньо розривають органи. І це призводить до летальних випадків. Так само небезпечні уламки скла у тілі, які з рухом крові та вдихом-видихом можуть переміщуватись всередині", — зауважила Ірина.

Медики працюють на місці ракетного удару в Кривому Розі

Вона говорить, що їй дуже психологічно важко бачити дитячі тіла, але вона намагається не показувати свої емоції перед іншими в той момент.

"Так, вкрай важка місія. Хтось виклав фото у мережі, де я сиджу біля військового. Він приїхав у відпустку, але так і не встиг обійняти сина, бо російська ракета його вбила. Ми сиділи біля тіла дитини, батько курив, його стан був жахливий. Попросив дати якихось ліків", — розповіла Ірина.

Нагадаємо, що в ДСНС Кривого Рогу повідомили, що кількість постраждалих через ракетний удар по місту зросла. Відомо про 61 людину, що зазнала поранень через обстріл. З них — 12 дітей.

Після атаки балістичним озброєнням по Кривому Рогу, внаслідок якої є десятки постраждалих та загиблі, серед яких — діти, у російському Міністерстві оборони прокоментували удар, заявивши, що нібито було атаковано "місце проведення наради ЗСУ" у місцевому ресторані.