"Не співставний з ядерною зброєю": експерт пояснив можливості "Орешника"

Як зазначив Олексій Гетьман, "Орешник" — це "військово-політичне дійство", яке Москва розігрує для міжнародних партнерів України.

Тактична ядерна зброя маленької потужності вимірюється тоннами чи десятками тонн, що є неспівставним з балістичною ракетою середньої дальності "Орешник", якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада. Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман.

"Орешник" співставний з ядерною зброєю? Брехня. Не співставний", — сказав гетьман.

За його словами президент РФ Володимир Путін правильно вказує на те, що вибух від "Орешника" можна порівняти з ядерним вибухом, але лише з ядерним вибухом найменшої потужності.

"Це буде не більше ніж ФАБ3000, чи ФАБ1500. Тоді можна порівняти ті ж КАБи і ФАБи на рівні ядерного вибуху до дуже маленького ядерного вибуху", — зазначив Гетьман.

Він наголосив, що "Орешникк" — це "військово-політичне дійство" росіян, щоб вплинути на міжнародних партнерів України.

"І що немає аналогів, і що неможливо збити. Це все брехня. Таких ракет вони могли наробити 5-6, 3-4, 10, це з таким великим припуском. Вони не стоять на потоці. сказати що їх не можуть вразити наші засоби ППО, чи європейські — це не відповідає дійсності", — наголосив Гетьман.

Військовий експерт також підкреслив, що атаки із застосування "Орешника" відбуватимуться у майбутньому.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що Путін розповів про наступні цілі "Орешника".

У цей же день в Офісі президента відреагували на погрози Путіна вдарити "Орешником".