"Не сопоставим с ядерным оружием": эксперт объяснил возможности "Орешника"

Как отметил Алексей Гетьман, "Орешник" — это "военно-политическое действо", которое Москва разыгрывает для международных партнеров Украины.

Тактическое ядерное оружие маленькой мощности измеряется тоннами или десятками тонн, что несопоставимо с баллистической ракетой средней дальности "Орешник", которой РФ ударила по Днепру 21 ноября. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

"Орешник" сопоставим с ядерным оружием? Вранье. Не сопоставим", — сказал гетман.

По его словам президент РФ Владимир Путин правильно указывает на то, что взрыв от "Орешника" можно сравнить с ядерным взрывом, но только с ядерным взрывом наименьшей мощности.

"Это будет не более чем ФАБ3000, или ФАБ1500. Тогда можно сравнить те же КАБы и ФАБы на уровне ядерного взрыва до очень маленького ядерного взрыва", — отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что "Орешникк" — это "военно-политическое действо" россиян, чтобы повлиять на международных партнеров Украины.

"И что нет аналогов, и что невозможно сбить. Это все ложь. Таких ракет они могли наделать 5-6, 3-4, 10, это с таким большим припуском. Они не стоят на потоке. сказать, что их не могут поразить наши средства ПВО, или европейские — это не соответствует действительности", — подчеркнул Гетьман.

Военный эксперт также подчеркнул, что атаки с применением "Орешника" будут происходить в будущем.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что Путин рассказал о следующих целях "Орешника".

В этот же день в Офисе президента отреагировали на угрозы Путина ударить "Орешником".