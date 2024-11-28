Могут стать центры принятия решений в Киеве: Путин рассказал о следующих целях "Орешника"

Россия сейчас якобы уже производит в 10 раз больше ракетных систем, чем все страны НАТО вместе взятые, заявил Владимир Путин в Астане. А в следующем году их производство будет увеличено еще на четверть.

Россия якобы была вынуждена пойти на боевые испытания новейшей гиперзвуковой ударной системы "Орешник" в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей. Об этом во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в столице Казахстана Астане заявил российский президент Владимир Путин.

Путин рассказал, что ракета, аналогов которой, по его словам, в мире не существует, поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, а ее удар будет сопоставим с применением ядерного оружия.

У России в наличии имеются несколько готовых к применению ракет, отметил глава Кремля, добавив, что на удары по территории России ракетами большой дальности западного производства Москва ответит возможным продолжением испытаний "Орешника" в боевых условиях.

"В настоящее время Министерство обороны и генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", — отметил Путин.

По его словам, серийное производство данной ракеты уже началось, а средства поражения будут выбираться в зависимости от характера создаваемых угроз для Российской Федерации.

Кроме того, Путин рассказал на саммите, что в течение двух последних дней Россия использовала для ударов по Украине более сотни ракет разных классов, среди которых "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", производство которых также наращивается "полным ходом".

Глава Кремля заявил, что Россия якобы производит в 10 раз больше ракетных систем, чем все страны НАТО вместе взятые.

"И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%", — похвастался президент РФ.

Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский раскритиковал решение Верховной Рады не работать. Из-за вероятного обстрела ракетой "Орешник" народные депутаты устроили себе выходной.

Отметим, что по мнению американской разведки, разрешение Вашингтона наносить Украине удары вглубь территории РФ не увеличило рисков ядерной атаки со стороны России.