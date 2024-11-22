"Работаем и служим": Зеленский раскритиковал "выходной" Рады из-за угрозы "Орешника" (видео)

Украинские политики и госслужащие не могут устраивать выходной, если нет воздушной тревоги, заявил президент Зеленский. Нардепы ответили главе государства.

Верховная Рада, правительственные учреждения, посольства, органы власти в столице, в областях, районах и общинах не должны останавливать работу, если нет сигнала воздушной тревоги. Политики и госслужащие должны прислушиваться к предупреждениям спецслужб об угрозе удара ракеты РФ "Орешник", но это не повод устраивать лишний выходной. О своем отношении к отмене заседания Рады президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 22 ноября.

Глава государства вспомнил о депутатах Верховной Рады, для которых отменили заседание 22 ноября из-за якобы вероятного обстрела новейшей ракетой РФ "Орешник". Политик пояснил, что в течение 1003 дней войны все уже должны были бы изучить протоколы безопасности и знают, как реагировать на сигналы воздушной тревоги. То есть, следует идти в укрытие, если есть реальная угроза удара россиян. Если же сигнала нет, то следует работать — и народным депутатам, и другим государственным учреждениям.

"И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Сирена звучит — идем в укрытие. А когда нет сирены — работаем и служим. В войне иначе не бывает", — подытожил Зеленский.

Президент объяснил, что украинцев пытается запугать президент РФ Владимир Путин и этому не следует поддаваться. Он отметил, что надо действовать так, чтобы война "возвращалась домой, в Россию".

Кроме того, в начале обращения президент Зеленский рассказал, среди прочего, о расследовании удара РФ по Днепру, во время которого россияне применили ракету "Орешник". Украина устанавливает все больше деталей, о которых впоследствии расскажет журналистам, а также партнерам, к которым обратится относительно дополнительных средств ПВО, сказал он.

Заявление Зеленского об Орешнике — какова реакция нардепов

На выступление президента отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. По мнению политика, президента не следует упрекать Раду, чиновников и посольства, поскольку именно он отвечает за все решения в стране. Об этом же написал парламентарий Ярослав Железняк. Он напомнил, что президентская партия "Слуга народа" имеет большинство в Раде, и сообщил, что главы фракций просто получили уведомление об отмене заседания и никакого обсуждения не было.

РФ ударила ракетой Орешник — комментарий Гончаренко по Раде Фото: Скриншот РФ ударила ракетой Орешник — комментарий Железняка по Раде Фото: Скриншот

На странице Facebook спикера Руслана Стефанчука и в канале лидера фракции "Слуг народа" Давида Арахамии пока нет комментариев относительно заявления президента.

РФ ударила ракетой Орешник — детали

Отметим, утром 21 ноября ВС РФ ударили по Днепру ракетой, о типе которой сначала было мало что известно. На видео с места событий видно шесть вспышек и движение средств поражения, которые падали вертикально сверху на один из районов города. Воздушные силы сообщили, что, вероятно, россияне нанесли удар баллистической межконтинентальной ракетой. Через несколько часов вышел с заявлением Владимир Путин, который сообщил, что это экспериментальная ракета "Орешник" — баллистическая ракета средней дальности. Источники в американском правительстве сказали западным СМИ, что таких ракет у РФ "горстка".

Вечером 21 ноября народный депутат Тарас Батенко сообщил, что заседание Верховной Рады отменили. По его словам, разведка располагает информацией о возможности удара "Орешником" по правительственному кварталу. Об отмене заседания также написал нардеп Алексей Гончаренко, который прежде всего отметил, что ожидал отчета правительства, но его теперь не будет. Также он отметил, что перерыв продлится до декабря.

Напоминаем, Фокус пообщался с экспертами, которые рассказали детали о ракете РФ "Орешник" и о том, как относиться к предупреждениям Кремля о точке и времени ударов.