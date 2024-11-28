Можуть стати центри ухвалення рішень у Києві: Путін розповів про наступні цілі "Орешника"

Росія зараз нібито вже виробляє в 10 разів більше ракетних систем, ніж усі країни НАТО разом узяті, заявив Володимир Путін в Астані. А наступного року їхнє виробництво буде збільшено ще на чверть.

Росія нібито була змушена піти на бойові випробування новітньої гіперзвукової ударної системи "Орешник" у відповідь на удари західною зброєю по території Брянської та Курської областей. Про це під час саміту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у столиці Казахстану Астані заявив російський президент Володимир Путін.

Путін розповів, що ракета, аналогів якої, за його словами, у світі не існує, уражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти, а її удар буде порівнянний із застосуванням ядерної зброї.

У Росії в наявності є кілька готових до застосування ракет, зазначив голова Кремля, додавши, що на удари по території Росії ракетами великої дальності західного виробництва Москва відповість можливим продовженням випробувань "Орешника" в бойових умовах.

"Наразі Міністерство оборони і генеральний штаб російської армії підбирають цілі для ураження на території України. Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві", — зазначив Путін.

За його словами, серійне виробництво цієї ракети вже почалося, а засоби ураження обиратимуть залежно від характеру створюваних загроз для Російської Федерації.

Крім того, Путін розповів на саміті, що протягом двох останніх днів Росія використала для ударів по Україні понад сотню ракет різних класів, серед яких "Калібр", "Кинджал" і "Циркон", виробництво яких також нарощується "повним ходом".

Глава Кремля заявив, що Росія нібито виробляє в 10 разів більше ракетних систем, ніж усі країни НАТО разом узяті.

"І наступного року це виробництво буде збільшено ще на 25-30%", — похвалився президент РФ.

Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський розкритикував рішення Верховної Ради не працювати. Через імовірний обстріл ракетою "Орешник" народні депутати влаштували собі вихідний.

Зазначимо, що на думку американської розвідки, дозвіл Вашингтона завдавати Україні ударів углиб території РФ не збільшив ризиків ядерної атаки з боку Росії.