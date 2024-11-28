Все это фикция: в Офисе президента отреагировали на угрозы Путина ударить "Орешником"

Михаил Подоляк отметил, что Владимир Путин "не является адекватным человеком", которого можно принудить к чему-то только силой.

Президент России Владимир Путин всегда использует элементы ядерного шантажа и прямых угроз, и продолжит в дальнейшем это делать. Не стоит слушать его истерические заявления, рассчитанные на пропагандистский эффект. Об этом отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк "Каналу 24".

Он добавил, что российский диктатор является человеком с низким интеллектом и примитивной логикой. Советник главы ОПУ добавил, что не стоит слушать Владимира Путина, ведь он повторяет те же самые угрозы.

"Путин не является адекватным человеком. Его речи несут отпечаток личной "психоизмененной" ситуации. Путин боится. Понимает, что война в любом случае не завершится так, как он себе нарисовал", — отметил Михаил Подоляк.

По его словам, президента РФ можно принудить к чему-то только через силу, например, в частности, "обнуление" экономического потенциала из-за цены на нефть и "обнуление" российских банков окончательно. Например, когда приняли соответствующее решение по Газпромбанку, все страны приостановили с ним работу.

Михаил Подоляк отметил, что следует меньше слушать угрозы Владимира Путина и увеличить массированные удары по военной инфраструктуре приграничья. Это существенно повлияет на линию фронта и внутри России, а также на социальные настроения.

Советник главы ОП добавил, что президент РФ является человеком с низким интеллектом. Он не разбирается в оружии и не осознает, о чем говорит. Подоляк привел слова Владимира Путина о невозможности сбивания ракет Х-47 "Кинжал", однако Украина доказала обратное. Он также вспомнил восхваление российского диктатора сверхзвуковыми ракетами "Ярс", мол, "это необычное оружие".

"Все это фикция. Он не разбирается ни в чем. Это человек достаточно примитивной логики", — добавил Михаил Подоляк.

Напомним, во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности в столице Казахстана Астане Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена пойти на боевые испытания новой гиперзвуковой ударной системы "Орешник" в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей. Он добавил, что в России в наличии есть несколько готовых к применению ракет.

Напомним, что журналисты издания The New York Times отмечали, что ракеты "Орешник" долетят до большей части континента. Отмечается, что суббоеприпасы на баллистических ракетах большой дальности "довольно необычные"