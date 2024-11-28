Все це фікція: в Офісі президента відреагували на погрози Путіна вдарити "Орешником"

Михайло Подоляк зазначив, що Володимир Путін "не є адекватною людиною", яку можна примусити до чогось лише силою.

Президент Росії Володимир Путін завжди використовує елементи ядерного шантажу та прямих загроз, і продовжить надалі це робити. Не варто слухати його істеричні заяви, розраховані на пропагандистський ефект. Про це зазначив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк "Каналу 24".

Він додав, що російський диктатор є людиною з низьким інтелектом та примітивною логікою. Радник голови ОПУ додав, що не варто слухати Володимира Путіна, адже він повторює ті ж самі погрози.

"Путін не є адекватною людиною. Його промови несуть відбиток особистої "психозміненої" ситуації. Путін боїться. Розуміє, що війна в будь-якому випадку не завершиться так, як він собі намалював", — зазначив Михайло Подоляк.

За його словами, президента РФ можна примусити до чогось лише через силу, наприклад, зокрема "обнулення" економічного потенціалу через ціну на нафту та "обнулення" російських банків остаточно. Наприклад, коли ухвалили відповідне рішення щодо Газпромбанку, всі країни призупинили з ним роботу.

Михайло Подоляк наголосив, що слід менше слухати погрози Володимира Путіна та збільшити масовані удари по військовій інфраструктурі прикордоння. Це суттєво вплине на лінію фронту та всередині Росії, а також на соціальні настрої.

Радник голови ОП додав, що президент РФ є людиною з низьким інтелектом. Він не розуміється на зброї та не усвідомлює, про що говорить. Подоляк навів слова Володимира Путіна про неможливість збиття ракет Х-47 "Кинджал", однак Україна довела протилежне. Він також згадав вихваляння російського диктатора надзвуковими ракетами "Ярс", мовляв, "це незвичайна зброя".

"Все це фікція. Він не розуміється ні на чому. Це людина достатньо примітивної логіки", — додав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, під час саміту Організації Договору про колективну безпеку у столиці Казахстану Астані Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена піти на бойові випробування нової гіперзвукової ударної системи "Орешник" у відповідь на удари західною зброєю по території Брянської та Курської областей. Він додав, що в Росії в наявності є кілька готових до застосування ракет.

Нагадаємо, що журналісти видання The New York Times зазначали, що ракети "Орешник" долетять до більшої частини континенту. Зазначається, що суббоєприпаси на балістичних ракетах великої дальності "досить незвичайні"