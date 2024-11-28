Росіяни поширюють панічні повідомлення про удар "Орешником" по Києву: що відомо

За даними російського медіа, ЗС РФ нібито готуються запустити ракети з бойовими зарядами і перед цим спробують виснажити ППО. При цьому Путіна вже могли почати відмовляти від цієї ідеї, пишуть автори публікацій. Жодних підтверджень підготовки надано не було.

Протиповітряна оборона Києва та навколо столиці найближчим часом нібито може зазнати наймасштабнішого "розряджання" з початку повномасштабної війни. Усе через загрозу нового масованого обстрілу. Таке повідомлення почало поширювати російське медіа Insider-T 28 листопада.

Йдеться про використання ракети "Орешник", про яку минулого тижня розповів президент Росії Володимир Путін після удару по Дніпру. У четвер під час пресконференції в Казахстані очільник Кремля також пригрозив Україні ударами по "центрах ухвалення рішень".

"Наразі Міністерство оборони і генеральний штаб російської армії підбирають цілі для ураження на території України. Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві", — заявляв Володимир Путін.

Після цього і почалося поширення панічних повідомлень про те, що Київ нібито буде атакований ракетами "Орешник" з бойовими зарядами. Жодних підтверджень надано не було.

"Найближчими днями Росія випробує вже не "порожні" ракети "Орешник". Низка заяв Путіна — неофіційний сигнал Заходу, що наміри Кремля серйозні", — йдеться в повідомленні Insider-T.

Російські пабліки написали про загрозу масованої атаки "Орешником" по Києву Фото: Скриншот

Автори публікацій також посилаються на анонімні джерела нібито з адміністрації президента, які стверджують, що наміри Володимира Путіна серйозні і вдень 29 числа він нібито виступить із заявою, в якій "попередить мирне населення".

Сам удар, за версією росіян, мав відбутися в ніч на 30 листопада, однак жодних суттєвих доказів так і не було надано.

Пізніше російське медіа написало, що в Кремль почали надходити численні дзвінки з проханням почекати з ударом по Києву і пов'язано це з можливою зміною політичної ситуації через прихід до влади Дональда Трампа. Джерела журналістів поділилися, що серед тих, хто телефонував, також міг бути Роман Абрамович.

Російські пабліки написали про загрозу масованої атаки "Орешником" по Києву Фото: Скриншот

Незадовго до цього російське медіа вже поширювало інформацію про те, що в Києві нібито почався хаос і люди масово почали виїжджати з міста. Пов'язано це було нібито з виступом Володимира Путіна і його погрозами атакувати центр ухвалення рішень. Також були повідомлення про відсутність готівкових коштів у банкоматах, але інформація не відповідала дійсності.

Російські пабліки написали про загрозу масованої атаки "Орешником" по Києву Фото: Скриншот

Загроза удару "Орешником": реакція України

В Україні ніяк не відреагували на поширену російськими пабліками інформацію. Перед цим в Офісі президента лише коментували заяви Володимира Путіна з погрозами вдарити "Орешником". Михайло Подоляк зауважив, що президент Росії "не є адекватною людиною", яку можна примусити до чогось тільки силою.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до народу заявив, що Володимир Путін "Орешником" хоче зірвати зусилля новообраного очільника США Дональда Трампа, щоб він не зміг закінчити війну.

"Розмахувати своїм "Орешником" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін — єдиний винуватець цієї війни і єдиний, хто у війну вірить", — заявляв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що Путін розповів про наступні цілі "Орешника". Росія зараз нібито вже виробляє в 10 разів більше ракетних систем, ніж усі країни НАТО разом узяті, заявив російський президент в Астані. А наступного року їхнє виробництво буде збільшено ще на чверть.