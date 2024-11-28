Россияне распространяют панические сообщения об ударе "Орешником" по Киеву: что известно

По данным российского медиа, ВС РФ якобы готовятся запустить ракеты с боевыми зарядами и перед этим попробуют истощить ПВО. При этом Путина уже могли начать отговаривать от этой идеи, пишут авторы публикаций. Никаких подтверждений подготовки предоставлено не было.

Противовоздушная оборона Киева и вокруг столицы в ближайшее время якобы может подвергнуться самой масштабной "разрядке" с начала полномасштабной войны. Все из-за угрозы нового массированного обстрела. Такое сообщение начало распространять российское медиа Insider-T 28 ноября.

Речь идет об использовании ракеты "Орешник", о которой на прошлой неделе рассказал президент России Владимир Путин после удара по Днепру. В четверг во время пресс-конференции в Казахстане глава Кремля также пригрозил Украине ударами по "центрам принятия решений".

"В настоящее время Министерство обороны и генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", — заявлял Владимир Путин.

После этого и началось распространение панических сообщений о том, что Киев якобы будет атакован ракетами "Орешник" с боевыми зарядами. Никаких подтверждений предоставлено не было.

"В ближайшие дни Россия испытает уже не "пустые" ракеты "Орешник". Ряд заявлений Путина — неофициальный сигнал Западу, что намерения Кремля серьезные", — говорится в сообщении Insider-T.

Российские паблики написали об угрозе массированной атаки "Орешником" по Киеву Фото: Скриншот

Авторы публикаций также ссылаются на анонимные источники якобы из администрации президента, которые утверждают, что намерения Владимира Путина серьезные и днем 29 числа он якобы выступит с заявлением, в котором "предупредит мирное население".

Сам удар, по версии россиян, должен состояться в ночь на 30 ноября, однако никаких существенных доказательств так и не было предоставлено.

Позже российское медиа написало, что в Кремль начали поступать многочисленные звонки с просьбой повременить с ударом по Киеву и связано это с возможным изменением политической ситуации из-за прихода к власти Дональда Трампа. Источники журналистов поделились, что среди звонивших также мог быть Роман Абрамович.

Российские паблики написали об угрозе массированной атаки "Орешником" по Киеву Фото: Скриншот

Незадолго до этого российское медиа уже распространяло информацию о том, что в Киеве якобы начался хаос и люди массово начали выезжать из города. Связано это было якобы с выступлением Владимира Путина и его угрозами атаковать центр принятия решений. Также были сообщения об отсутствии наличных средств в банкоматах, но информация не соответствовала действительности.

Российские паблики написали об угрозе массированной атаки "Орешником" по Киеву Фото: Скриншот

Угроза удара "Орешником": реакция Украины

В Украине никак не отреагировали на распространенную российскими пабликами информацию. Перед этим в Офисе президента лишь комментировали заявления Владимира Путина с угрозами ударить "Орешником". Михаил Подоляк отметил, что президент России "не является адекватным человеком", которого можно принудить к чему-то только силой.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу заявил, что Владимир Путин "Орешником" хочет сорвать усилия новоизбранного главы США Дональда Трампа, чтобы он не смог закончить войну.

"Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну. Путин — единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит", — заявлял Владимир Зеленский.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что Путин рассказал о следующих целях "Орешника". Россия сейчас якобы уже производит в 10 раз больше ракетных систем, чем все страны НАТО вместе взятые, заявил российский президент в Астане. А в следующем году их производство будет увеличено еще на четверть.