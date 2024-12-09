Битва за Дар'їно: ЗСУ знищили понтонний міст та відбили штурм росіян в Курській області (відео)

За словами українських бійців, кількома ударами вдалось зупинити рух російської колони техніки та завдати ворогу чималих матеріальних втрат.

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Військовослужбовці Збройних сил України відбили штурм росіян, які рухались через село Дар'їно в Курській області та намагались перекинути понтонний міст через річку. Про це повідомив підрозділ Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону.

Українські військові пояснили, що сам наступ розпочався вночі, у складних погодних умовах під сильним снігопадом.

"Російські війська перекинули понтонний міст через річку, щоб забезпечити прохід важкої техніки ближче до наших позицій", — йдеться у повідомленні.

Але українські розвідники вчасно виявили пересування ворога ще на етапі підготовки до переправи та оперативно залучило FPV-дрони для ураження техніки противника.

"Перший точний удар по головній машині зупинив рух колони, змусивши решту техніки здійснювати маневри. Подальший удар по замикаючій машині перекрив шляхи для відступу, що значно ускладнило ситуацію для ворога", — зазначили бійці Pentagon.

За їх словами, ці скоординовані дії дозволили зупинити російську атаку та завдати ворогу значних втрат у техніці.

Нагадаємо, 9 грудня львівські десантники відбили штурм армії РФ в Курській області.

5 грудня видання Forbes писало про те, як ЗСУ на танках контратакували росіян в Курській області,