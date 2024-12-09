Узяли в полон 11 росіян: львівські десантники відбили штурм армії РФ у Курській області (відео)

Львівські десантники показали, як відбили штурм армії РФ, де було захоплено 11 росіян. До всього іншого, бійці ЗСУ також поділилися інтерв'ю з полоненими росіянами.

Захисники 80-ї Галицької окремої десантно-штурмової бригади поділилися відео відбитого штурму на українські позиції в Курській області. Про це повідомила пресслужба бригади в Telegram-каналі.

Галицькі десантники відбили черговий невдалий штурм противника

"Минулого тижня, Галицькі десантники відбили черговий невдалий штурм противника і взяли в полон 11 росіян з 11 десантно-штурмової бригади військ РФ", — повідомляється в публікації.

До всього іншого, українські захисники також поділилися інтерв'ю з полоненими росіянами.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, війська РФ наближаються до Покровська, але їхня міць слабша, ніж здається. Війська РФ роблять спроби окупувати всю Донецьку область, водночас їхнє просування повільне, втрачають техніку і людей. Ймовірно, робляться не прямі атаки, а спроби оточити і відрізати місто.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що через ракети ATACMS ЗС РФ перекинули літаки Су-34 на аеродром "Енгельс", за 600 кілометрів від України. Наразі на ньому перебуває дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34 і два винищувачі. Це вказує на те, що російське командування намагається зберегти авіапарк.