Взяли в плен 11 россиян: львовские десантники отразили штурм армии РФ в Курской области (видео)

Львовские десантники показали, как отразили штурм армии РФ, где были захвачены 11 россиян. Ко всему прочему, бойцы ВСУ также поделились интервью с пленными россиянами.

Защитники 80-й Галицкой отдельной десантно-штурмовой бригады поделились видео отраженного штурма на украинские позиции в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram-канале.

Галицкие десантники отразили очередной неудачный штурм противника

"На прошлой неделе, Галицкие десантники отразили очередной неудачный штурм противника и взяли в плен 11 россиян из 11 десантно-штурмовой бригады войск РФ", – сообщается в публикации.

Ко всему прочему, украинские защитники также поделились интервью с пленными россиянами.

Напомним, что, по данным Forbes, войска РФ приближаются к Покровску, но их мощь слабее, чем кажется. Войска РФ предпринимают попытки оккупировать всю Донецкую область, вместе с тем их продвижение медленное, теряют технику и людей. Вероятно, предпринимаются не прямые атаки, а попытки окружить и отрезать город.

Также Фокус в своем материале сообщал, что из-за ракет ATACMS ВС РФ перекинули самолеты Су-34 на аэродром "Энгельс", в 600 километрах от Украины. Сейчас на нем находится девять фронтовых бомбардировщиков Су-34 и два истребителя. Это указывает на то, что российское командование пытается сохранить авиапарк.