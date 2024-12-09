ВС РФ приближаются к Покровску: их мощь слабее, чем кажется, — Forbes

Российские войска пытаются оккупировать всю Донецкую область, но продвижение идет медленно, а оккупанты теряют технику и людей. Захватчики, вероятно, попытаются окружить и отрезать Покровск, а не напрямую атаковать его.

В Украине у России есть одна главная цель: полностью занять Луганскую и Донецкую области. Спустя 34 месяца после полномасштабного вторжения в Украину, ее войска удерживают всего две трети Донецкой области. И ближайшие перспективы полной оккупации области становятся туманными несмотря на огромное количество военных ресурсов, брошенных на эту цель. Об этом пишет военный эксперт Дэвид Экс для Forbes.

Бои на Покровском направлении продолжаются уже несколько месяцев

"Основных препятствий два: украинский город-крепость Покровск и целая цепь городов-крепостей, тянущаяся от Константиновки до Славянска", — отмечает Экс.

За последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии российской армии продвинулись через село Жовте, создав узкий, но многокилометровый выступ на украинских позициях, который размещает российский авангард всего в 10 км к югу от Покровска.

Если ВС РФ намерены окружить и отрезать Покровск, а не напрямую атаковать его — а есть достаточно доказательств, что таков план, — недавнее наступление имеет ключевое значение. Следующим логичным шагом для 90-й гвардейской танковой дивизии и прилегающих подразделений было бы расширение выступа путем захвата Новотроицкого и, южнее, Украинки.

Но неясно, есть ли у россиян достаточно ресурсов, чтобы осуществить этот маневр. С их лучшими войсками и техникой, не говоря уже о тысячах северокорейских подкреплений, занятых борьбой с украинским вторжением в Курскую область на западе России — и несущих ужасающие потери — у русских мало резервов вокруг Покровска.

"В течение последних двух-трех месяцев для наступления на покровском направлении командованию противника приходилось поддерживать высокую оперативную плотность войск не за счет подкреплений, а за счет перегруппировки имеющихся сил", — пояснили в Украинском центре оборонных стратегий.

Бои на Покровском направлении

Экс отмечает, что ежемесячные потери российских оккупантов очень велики и превышают новобранцев, которых мобилизуют, или тех, которые подписывают контракты в России. А запасы современных танков и боевых машин на исходе, что российские войска атаковать украинские позиции на пикапах и мотоциклах.

Даже Экс отмечает, что война в Сирии повлияла и на войну в Украине. По его мнению, стремительный крах жестокого режима Башара Асада в Сирии на этой неделе запер тысячи российских военнослужащих и значительное количество современной техники на нескольких базах вдоль сирийского побережья и поставил президента России Владимира Путина в неловкое положение как раз в тот момент, когда он должен был продемонстрировать силу и уверенность войскам, готовящимся к атаке Покровска.

Однако обстановка может измениться — и скоро. Наступающий новый год может принести радикальные изменения в политику российско-украинской войны. Избранный президент США Дональд Трамп возвестит о создании хаотичной и непредсказуемой новой администрации в Соединенных Штатах, которая может прекратить или значительно сократить жизненно важную помощь США Украине. В Германии пройдут федеральные выборы. Франция также может получить новое правительство.

Может быть, смена политики навредит Украине и поможет России. Может быть, они сделают наоборот. Неопределенность, безусловно, ощутима в Москве и Киеве. Однако разница в том, что Москва пытается поддерживать дорогостоящее наступление, преследуя цели, которые все дальше отодвигаются в будущее. Напротив, главная цель Украины — просто выжить, пока Россия тратит людей, оружие и время, которые она не может вернуть.

Напомним, ранее Фокус писал, что ВС РФ продолжают давить на украинских защитников по всей линии фронта. В частности, за последние сутки враг продвинулся сразу возле нескольких населенных пунктов.

Однако военные 48-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области. При освобождении населенного пункта военными было использовано большое количество расчетов FPV, что привело к значительным потерям личного состава ВС РФ.