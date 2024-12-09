ВС РФ приближаются к Покровску: их мощь слабее, чем кажется, — Forbes
Российские войска пытаются оккупировать всю Донецкую область, но продвижение идет медленно, а оккупанты теряют технику и людей. Захватчики, вероятно, попытаются окружить и отрезать Покровск, а не напрямую атаковать его.
В Украине у России есть одна главная цель: полностью занять Луганскую и Донецкую области. Спустя 34 месяца после полномасштабного вторжения в Украину, ее войска удерживают всего две трети Донецкой области. И ближайшие перспективы полной оккупации области становятся туманными несмотря на огромное количество военных ресурсов, брошенных на эту цель. Об этом пишет военный эксперт Дэвид Экс для Forbes.
"Основных препятствий два: украинский город-крепость Покровск и целая цепь городов-крепостей, тянущаяся от Константиновки до Славянска", — отмечает Экс.
За последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии российской армии продвинулись через село Жовте, создав узкий, но многокилометровый выступ на украинских позициях, который размещает российский авангард всего в 10 км к югу от Покровска.
Если ВС РФ намерены окружить и отрезать Покровск, а не напрямую атаковать его — а есть достаточно доказательств, что таков план, — недавнее наступление имеет ключевое значение. Следующим логичным шагом для 90-й гвардейской танковой дивизии и прилегающих подразделений было бы расширение выступа путем захвата Новотроицкого и, южнее, Украинки.
Но неясно, есть ли у россиян достаточно ресурсов, чтобы осуществить этот маневр. С их лучшими войсками и техникой, не говоря уже о тысячах северокорейских подкреплений, занятых борьбой с украинским вторжением в Курскую область на западе России — и несущих ужасающие потери — у русских мало резервов вокруг Покровска.
"В течение последних двух-трех месяцев для наступления на покровском направлении командованию противника приходилось поддерживать высокую оперативную плотность войск не за счет подкреплений, а за счет перегруппировки имеющихся сил", — пояснили в Украинском центре оборонных стратегий.
Экс отмечает, что ежемесячные потери российских оккупантов очень велики и превышают новобранцев, которых мобилизуют, или тех, которые подписывают контракты в России. А запасы современных танков и боевых машин на исходе, что российские войска атаковать украинские позиции на пикапах и мотоциклах.
Даже Экс отмечает, что война в Сирии повлияла и на войну в Украине. По его мнению, стремительный крах жестокого режима Башара Асада в Сирии на этой неделе запер тысячи российских военнослужащих и значительное количество современной техники на нескольких базах вдоль сирийского побережья и поставил президента России Владимира Путина в неловкое положение как раз в тот момент, когда он должен был продемонстрировать силу и уверенность войскам, готовящимся к атаке Покровска.
Однако обстановка может измениться — и скоро. Наступающий новый год может принести радикальные изменения в политику российско-украинской войны. Избранный президент США Дональд Трамп возвестит о создании хаотичной и непредсказуемой новой администрации в Соединенных Штатах, которая может прекратить или значительно сократить жизненно важную помощь США Украине. В Германии пройдут федеральные выборы. Франция также может получить новое правительство.
Может быть, смена политики навредит Украине и поможет России. Может быть, они сделают наоборот. Неопределенность, безусловно, ощутима в Москве и Киеве. Однако разница в том, что Москва пытается поддерживать дорогостоящее наступление, преследуя цели, которые все дальше отодвигаются в будущее. Напротив, главная цель Украины — просто выжить, пока Россия тратит людей, оружие и время, которые она не может вернуть.
Напомним, ранее Фокус писал, что ВС РФ продолжают давить на украинских защитников по всей линии фронта. В частности, за последние сутки враг продвинулся сразу возле нескольких населенных пунктов.
Однако военные 48-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области. При освобождении населенного пункта военными было использовано большое количество расчетов FPV, что привело к значительным потерям личного состава ВС РФ.