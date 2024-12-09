ЗС РФ наближаються до Покровська: їхня міць слабша, ніж здається, — Forbes

Російські війська намагаються окупувати всю Донецьку область, але просування йде повільно, а окупанти втрачають техніку і людей. Загарбники, ймовірно, спробують оточити і відрізати Покровськ, а не безпосередньо атакувати його.

В Україні у Росії є одна головна мета: повністю зайняти Луганську і Донецьку області. Через 34 місяці після повномасштабного вторгнення в Україну, її війська утримують лише дві третини Донецької області. І найближчі перспективи повної окупації області стають туманними, незважаючи на величезну кількість військових ресурсів, кинутих на цю мету. Про це пише військовий експерт Девід Екс для Forbes.

Бої на Покровському напрямку тривають уже кілька місяців

"Основних перешкод дві: українське місто-фортеця Покровськ і цілий ланцюг міст-фортець, що тягнеться від Костянтинівки до Слов'янська", — зазначає Екс.

За останні тижні частини 90-ї гвардійської танкової дивізії російської армії просунулися через село Жовте, створивши вузький, але багатокілометровий виступ на українських позиціях, що розміщує російський авангард усього за 10 км на південь від Покровська.

Якщо ЗС РФ мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не безпосередньо атакувати його — а є достатньо доказів, що такий план, — нещодавній наступ має ключове значення. Наступним логічним кроком для 90-ї гвардійської танкової дивізії та прилеглих підрозділів було б розширення виступу через захоплення Новотроїцького і, на південь від нього, Українки.

Але неясно, чи є у росіян достатньо ресурсів, щоб здійснити цей маневр. З їхніми кращими військами і технікою, не кажучи вже про тисячі північнокорейських підкріплень, зайнятих боротьбою з українським вторгненням у Курську область на заході Росії, які зазнають жахливих втрат, — у росіян мало резервів навколо Покровська.

"Протягом останніх двох-трьох місяців для наступу на покровському напрямку командуванню противника доводилося підтримувати високу оперативну щільність військ не за рахунок підкріплень, а за рахунок перегрупування наявних сил", — пояснили в Українському центрі оборонних стратегій.

Бої на Покровському напрямку

Екс зазначає, що щомісячні втрати російських окупантів дуже великі і перевищують новобранців, яких мобілізують, або тих, які підписують контракти в Росії. А запаси сучасних танків і бойових машин закінчуються, що змушує російські війська атакувати українські позиції на пікапах і мотоциклах.

Навіть Екс зазначає, що війна в Сирії вплинула і на війну в Україні. На його думку, стрімкий крах жорстокого режиму Башара Асада в Сирії цього тижня замкнув тисячі російських військовослужбовців і значну кількість сучасної техніки на кількох базах уздовж сирійського узбережжя та поставив президента Росії Володимира Путіна в незручне становище якраз у той момент, коли він повинен був продемонструвати силу й упевненість військам, які готуються до атаки Покровська.

Однак обстановка може змінитися — і скоро. Новий рік, що настає, може принести радикальні зміни в політику російсько-української війни. Обраний президент США Дональд Трамп сповістить про створення хаотичної і непередбачуваної нової адміністрації в Сполучених Штатах, яка може припинити або значно скоротити життєво важливу допомогу США Україні. У Німеччині пройдуть федеральні вибори. Франція також може отримати новий уряд.

Можливо, зміна політики нашкодить Україні і допоможе Росії. Можливо, вони зроблять навпаки. Невизначеність, безумовно, відчутна в Москві та Києві. Однак різниця в тому, що Москва намагається підтримувати дорогий наступ, переслідуючи цілі, які все далі відсуваються в майбутнє. Навпаки, головна мета України — просто вижити, поки Росія витрачає людей, зброю і час, які вона не може повернути.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що ЗС РФ продовжують тиснути на українських захисників по всій лінії фронту. Зокрема, за останню добу ворог просунувся відразу біля кількох населених пунктів.

Однак військові 48-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України імені Номана Челебіджихана витіснили російські сили з села Новий Комар у Донецькій області. Під час звільнення населеного пункту військовими було використано велику кількість розрахунків FPV, що призвело до значних втрат особового складу ЗС РФ.