Сирський розкрив головні задачі для ЗСУ на Курському напрямку

Сирський наголосив, що ЗСУ потрібно підготувати резерви для боїв в Курській області. Він пояснив, що наразі українські бійці ефективно знищують переважаючи сили росіян в регіоні.

Серед пріоритетних задач, які наразі стоять перед українською армією на Курському напрямку, завдати якомога більше страт росіянам та посилити стійкість власної оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Працював у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку. Робота, як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично в цілодобовому режимі. Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", — написав Сирський.

Він підкреслив, що зараз головними задачами для української армії є:

посилити стійкість оборони;

завдати ворогу максимальних втрат;

підготувати резерви;

забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

"Вирішенню в тому числі і цих питань була присвячена моя робота. Пишаюсь героїзмом та стійкістю наших воїнів, які роблять все задля перемоги над російськими окупантами!", — наголосив Сирський.

Пост Сирського Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 грудня Зеленський, Сирський і Залужний привітали бійців із Днем ЗСУ.

25 листопада Сирський наказав кожній бригаді ЗСУ створити штатний підрозділ рекрутингу.