"Хай все буде 4.5.0": Зеленський, Сирський і Залужний привітали бійців із Днем ЗСУ (відео)

Окрім Дня Святого Миколая, сьогодні в Україні відзначають професійне свято бійців української армії, які протистоять російським окупантам уже 1017 днів.

День Збройних сил в Україні відзначають сьогодні, 6 грудня. У цей день від 1993 року традиційно вітають із професійним святом бійців усіх родів і видів українських військ і вшановують пам'ять захисників, полеглих у боротьбі за Україну. Фокус зібрав вітання для українських воїнів зі святом, які сьогодні публікували українські державні діячі та військові командувачі.

У День ЗСУ Володимир Зеленський звернувся до військових

Під час урочистих заходів до Дня Збройних сил біля стели Батьківщина-Мати у Києві президент України Володимир Зеленський нагадав, що вчора — 5 грудня — була річниця підписання Будапештського меморандуму, який мав гарантувати Україні безпеку, проте справжніми гарантами виявилися лише наші військові.

"Вчора було 30 років із дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, найпершим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є ЗСУ. Дякуємо вам за це і хай сміливих смерть обходить, хай все буде 4.5.0. Слава Збройним силам України, Слава Україні", — сказав президент.

Вітання до Дня ЗСУ від Олександра Сирського

Зі святом українських бійців привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Дякую усім мужнім воїнам, які б'ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині та Сумщині, б'ються за Чорне море, обороняли Київ… А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції — під час реалізації яких російські окупанти зазнавали в обороні вдвічі більших втрат, ніж Сили оборони України в наступі", — написав головком.

Олександр Сирський згадав і подвиг побратимів і посестер, які поклали життя за Україну.

"Вічна їм слава і пам’ять!" — сказав генерал.

У відео до привітання від головнокомандувача українські військові дякують також рідним, волонтерам, лікарям, рятувальникам, працівникам оборонно-промислового комплексу, які підтримують ЗСУ та допомагають протистояти ворогу.

У День ЗСУ Валерій Залужний подякував бійцям за службу

Також привітав українських військових колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол Україні у Великій Британії Валерій Залужний. Він подякував воїнам за їхню нелегку справу і сказав, що для цього було честю присвятити 31 рік життя службі у Збройних силах України.

"Разом ми вже перемогли. Ми обʼєдналися. Ми — Збройні сили України. Ми врятували нашу Країну і дали шанс Європі. Ми це зробили, але це ще не все. І нам, мабуть, ще буде важко, але точно, вже ніколи не буде соромно", — написав ексголовком.

Залужний нагадав, що бійці ЗСУ дарують українцям життя, лишаючи на полі бою власне, і закликав пам'ятати про героїчну жертву полеглих у війні.

Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців із професійним святом Фото: Валерій Залужний / Facebook

З Днем ЗСУ привітав бійців Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що сьогодні ми вшановуємо непохитну відвагу, самовідданість і рішучість українських воїнів ЗСУ, які вони демонструють у протистоянні російським окупантам.

"Ви — щит, що стоїть між свободою та тиранією, світлом і темрявою, захищаючи Україну від агресії російських окупантів. Кожен із вас — від солдата до генерала — є втіленням героїзму та патріотизму. Ваша мужність на полі бою, стійкість перед обличчям небезпеки та відданість присязі надихають націю та служать прикладом для майбутніх поколінь", — зазначив міністр оборони.

Бійців ЗСУ привітали з професійним святом у Міністерстві оборони України

Кирило Буданов у День ЗСУ привітав розвідників

Очільник ГУР України Кирило Буданов привітав із днем Збройних сил України військовослужбовців та окремо подякував українським розвідникам. Голова розвідки зазначив, що воїни ЗСУ героїчно протистоять вторгненню РФ до України вже 1017 днів.

"Пишаюсь воєнними розвідниками, які спільно з представниками інших складових сил оборони нещадно нищать окупантів, виконують складні завдання — від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також здійснюють спеціальні місії на окупованих територіях і в тилу ворога, підриваючи воєнний та економічний потенціал агресора", — написав Буданов.

Голова ГУР Кирило Буданов нагадав, що бійці ЗСУ протистоять російській навалі вже 1 017 днів. Фото: Facebook / Кирило Буданов

Денис Шмигаль до Дня ЗСУ подякував військовим за сміливість

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також опублікував привітання зі святом.

"Українські воїни — сила і гордість нашої батьківщини. Велич духу й воля до перемоги українського війська вражає весь світ", — написав прем'єр.

Він додав, що Україна вистояла перед російською навалою та продовжує боротьбу з окупантом завдяки неймовірним зусиллям українських захисників і захисниць.

"Дякуємо всім військовим за сміливість. Завдяки вам Україна і весь світ впевнені в нашій перемозі. Ви героїчні і нескорені. Ви ті, хто щодня, щогодини, щохвилини захищає нашу свободу та наш європейський шлях", — сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українських захисників і захисниць Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Зазначимо, 6 грудня — за григоріанським календарем — в Україні також святкують День Святого Миколая. Українські зірки поділилися традиціями святкування у їхніх родинах спеціально для Фокусу.