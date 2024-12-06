Українські зірки поділилися традиціями святкування Дня Святого Миколая

Свято Святого Миколая — одне з найулюбленіших та найбільш очікуваних в Україні. Це час чудес, тепла та дарунків, коли дорослі та діти чекають на особливі моменти. Українські зірки розповіли про свої традиції святкування цього дня, як вони підтримують магію цього свята у своїх родинах і якими подарунками дивують близьких.

День Святого Миколая — це свято, яке повертає нас у дитинство, сповнене чарівних очікувань і теплих сімейних моментів. Спеціально для Фокусу українські зірки розповіли, як вони святкували Миколая в дитинстві, які подарунки знаходили під подушкою, а також поділилися, для кого сьогодні стають "Миколаями". Окрім цього, вони розповіли, що самі хотіли б отримати у цей день, і нагадали, що найважливіше — це турбота, любов і віра в дива.

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько Фото: Пресслужба

Співачка Анастасія Приходько пригадала, якими були її святкування Дня святого Миколая разом із сестрою.

"Щороку Святий Миколай приносив у наш дім чарівність. Ми з сестрою завжди чекали цього ранку, як найпрекраснішого. Я любила шукати під подушкою подарунок: гарно запаковані цукерки та сюрприз, про який мама дізнавалася ще за два місяці. Було так смішно, що ми забували, як самі її про це просили. Але головне диво починалося потім. Мама кликала нас на кухню і влаштовувала справжній фокус: усміхаючись, швидко рухала руками, промовляла "фокус-покус" і діставала з-за вушка жуйку "Дональд Дак". А потім вона пекла ароматну шарлотку, а ми гралися з бабусею й дідусем. Ці моменти були найщасливішими, і я б так хотіла знову повернутися в той час, коли все було таким простим і добрим", — згадала артистка.

SOWA

SOWA Фото: Пресслужба

Співачка SOWA попри свій юний вік завдяки своїй творчості змогла стати "Миколайчиком" для інших, артистка розповіла, як готувала свято для діточок.

На Миколая завжди чекала з нетерпінням! Це було справжнє свято дива. Прокидаєшся зранку, а під подушкою чи десь поруч — подарунки. Завжди дивувалася: як Миколай знає, чого я хочу? Хоч і писала листи, інколи навмисно не вписувала всіх бажань, щоб перевірити, чи він здогадається сам. Якщо і справді існує магія, і все ж Миколай був більше ніж просто образ чуда. Я б щиро попросила про спокій в нашій країні. Стерти нашого злого сусіда з землі та усіх карт. І жити безтурботним життям. Відсвяткувати нашу перемогу та будувати плани на завтрашній день, знаючи, що день буде без жодних тривог. Минулого року я стала Миколаєм для багатьох діточок, організовуючи однойменну благодійну акцію від свого фонду "Ангел-Охоронець". Я приїздила до діточок в організацію "Я Маріуполь". Виконувала власні пісні, були запрошені гості та солодкі подарунки від мого фонду. Цього року я теж маю таку мету — створити святковий настрій для дітей! Поки ми з моєю командою в процесі підготовки до створення свята та обираємо, куди ж завітати цього разу!" — розповіла співачка.

Ігор Целип

Ігор Целип Фото: Пресслужба

Співак Ігор Целип зізнався, що свято Миколая було одним із його найулюбленіших свят, як, напевно, кожної дитини тоді й зараз.

"Я ще за місяць до свята писав листа Миколаю і майже кожного дня щось дописував поки батьки той лист не забирали. В нашій сімʼї, на зимові свята, вже як традицією був перегляд фільму "Один дома" і я памʼятаю, як одного разу, я написав в листі Миколаю машинку на дистанційному керуванні, таку саму, як у фільмі. І я до сьогодні памʼятаю той момент, як я зранку прокинувся і побачив ту машинку біля подушки. Такі моменти неможливо стерти з памʼяті. Цього року, як і минулі роки, я буду просити в Миколая миру та перемоги для України, я впевнений, що це є найосновніше бажання, яке обʼєднує всіх українців. Я планую цьогоріч стати Миколаєм, але не тільки для своїх рідних, як минулі роки, але і для тих, хто потребує нашої з вами допомоги та святкового дива. Тому цього року я організовую збір коштів для онкохворих діток", — розповів співак.

Галина Денисюк

Галина Денисюк Фото: Пресслужба

Стилістка Галина Денисюк зізналася, що обожнює всі новорічні свята та усю святкову метушню. За її словами, для неї це найкращий і найтепліший період року. Тому вона, як і будь-яка дитина кожного року, з нетерпінням чекала Миколая. Стилістка зізналася, вона і зараз на нього чекає кожного року.

"Ми з сестрою завжди писали листи і віддавали їх батькам, щоб вони передали "Миколайчику", і завжди переживала, щоб він мені приніс саме подарунок, а не різочку. Бо слухняною мене важко було назвати. Я хоч і доросла дівчинка, але вірю в диво. Листи вже не пишу, в мене є свій особистий Миколай — це мій чоловік, який виконує всі мої бажання. Зараз одне бажання на всіх, дорослих і малих — МИР! Вже другий рік поспіль я доєднуюсь до ініціативи знайомих та купую подарунки діткам у дитячий будинок. Також, звичайно, кожен рік ми з чоловіком є Миколайчиками для своїх дітлахів, які рахують дні до свята. В цей особливий день і дорослий, і маленький має відчути любов та тепло і вірити у чудеса!" — поділилася стилістка.

Tom Soda

Tom Soda Фото: Пресслужба

Співак Tom Soda поділився спогадами, який подарунок з дитинства запам'ятався найбільше.

"Моє дитинство припало на 90-ті, тому батькам прийшлося дуже складно, але щороку вони обовʼязково радували мене смаколиками на новорічні свята, а найдорожчі подарунки дарували на день народження. Мені було років 5. Я памʼятаю, як загадав бажання на новий рік про мікрофон, який вміє грати мелодії та змінювати голос, щоб можна було давати концерти біля підʼїзду. Я навіть не усвідомлював, що його тоді ніде було дістати, тому мама купила мені на новий рік електронну гітару (дитячу). Я тоді трохи засмутився, але зараз навіть не уявляю, де вона її дістала. Вона зробила щось неможливе", — пригадав артист.

ANGELA

ANGELA Фото: Пресслужба

Співачка ANGELA розповіла про бажання, яке вона загадала на цьогорічного "Миколайчика"

"Перші подарунки від Миколая, які я пам’ятаю з дитинства, — це завжди щось затишне: м’які іграшки, цукерки та книжки. Листи я, звісно, писала! Найяскравіший спогад — це ранок, коли під подушкою знайшла маленьку ляльку. Для мене це було справжнє диво! Зараз до мене Миколай теж приходить, і я завжди прошу у нього часу для себе та своєї родини, адже це найцінніше. Цього року мрію про подорож з дітьми, щоб побути разом і насолодитися природою. А ще таємно сподіваюся, що знайду під подушкою щось несподіване. Для моїх хлопчиків я завжди намагаюся бути їхнім Миколаєм, даруючи не лише подарунки, а й магію свята, тепло і віру в дива. Це наша особлива сімейна традиція, яка вчить, що радість важливо не лише отримувати, а й дарувати. Цього року я хочу побажати всім українцям головного — миру. Нехай наші серця наповнюються любов’ю, а в кожній родині буде щастя та затишок. Разом ми подолаємо все, адже світло завжди перемагає темряву!" — розповіла співачка.

DIBROVA

DIBROVA Фото: Пресслужба

Співак DIBROVA пригадав, як зрадів, побачивши під подушкою солодощі.

"Найбільше з дитинства мені запамʼятався той День святого Миколая, коли, прокинувшись зранку, я знайшов шоколадний батончик і жувачку. На той час моя родина жила досить скрутно, і купити для нас: моїх двох сестер і мене, якийсь батончик типу Снікерса чи Баунті — було просто чудом. Тоді, на жаль, це було не так легко, як сьогодні, гуляючи з дітьми, зайти у будь-який магазин і придбати ту шоколадку. Тому зараз цей набір здається дивним, а тоді батончик і жуйка з фантиком із зображенням спортивної машини, які я збирав — були справжнім святом. Цей момент я запамʼятав на все життя", — пригадав артист.

Victoria Niro

Victoria Niro Фото: Пресслужба

Співачка Victoria Niro розповіла, що свого часу мріяла про велику м'яку іграшку, після якої згодом дізналася, що має алергію на м'які іграшки.

"Ми з родиною щороку святкуємо, і я з дитинства знаходжу особливі подарунки від подушкою або біля ліжка. Найбільше запамʼятався величезний ведмідь, якого я так хотіла, але, як виявилось, у мене на мʼякі іграшки алергія. Тому він досі є у нашому домі, щоправда, сидить у кульку.

Нагадаємо, раніше ми писали про День Святого Миколая: коли і як в Україні відзначають це свято у 2024 році.

Крім цього, Фокус писав про три десерти з мандарин на Святого Миколая від учасниці "МастерШеф"