Три десерти з мандаринів на Святого Миколая від учасниці "МастерШеф"

День Святого Миколая — це особливе свято, яке діти чекають з нетерпінням. Щоб створити святковий настрій, можна приготувати тематичні десерти, які будуть не лише смачними, а й креативними.

Цьогріч день Святого Миколая в Україні святкують 6 грудня. Тому вже цієї п'ятниці українські діти будуть з трепетом заглядати під подушки та в черевик, аби побачити там сюрприз. Щоб зробити свято для дитини Фокус підготував підбірку рекомендацій десертів до дня Святого Миколая від учасниці "МастерШеф 14" Наталі Кришко.

Мандаринові мінічизкейки

Одним із варіантів десерту на святкування дня Святого Миколая є приготування мандаринових мінічизкейків.

Інгредієнти для приготування

Пісочний шар:

пісочне печиво — 50 г;

розтоплене вершкове масло — 20 г.

Сирний шар:

сир — 150 г;

сметана — 50 г;

желатин — 5 г;

холодна вода;

цукор — 50 г.

Мандариновий шар:

4 мандарини;

желатин — 5 г;

холодна вода;

цукор — 20 г.

Спосіб приготування

Печиво + розтоплене масло перебийте у блендері. Отриману масу викладаємо щільно у форми. Далі желатин заливаємо холодною водою, залишаємо набухати. Сир перебиваємо з цукром і сметаною. Набухший желатин розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці (але не кипятимо). Виливаємо в сиркову масу. Все збиваємо до однорідності і викладаємо другий шар на печиво. Далі відправляємо наші майбутні мінічизкейки в холодильник до застигання.

Наступний крок, желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати. Тим часом мандарини поміщаємо в брендер, перетираємо через сито сік, додаємо цукор і на малий вогонь доки не закипить. Вимикаємо вогонь і додаємо набухший желатин. Мішаємо доки не розтане. Виливаємо в форми. Знову в холодильник до застигання і потім прикрашаємо за смаком, після того як повністю охолоне.

Мандаринове тірамісу

Для приготування цього десерту на свято Святого Миколая, за словами майстрині, вам знадобиться орієнтовно 20–30 хвилин.

Інгредієнти для приготування:

Для крему:

500 г крем-сиру (філа, маскарпоне чи ін.);

50 г згущеного молока (за бажанням);

250 мл вершків жирних;

100/150 г цукрової пудри.

Для основи:

савоярді куплені;

10/12 мандаринок для сиропу і декору.

Спосіб приготування

Приготування десерту, за словами шеф-кухаря, необхідно розпочати із сиропу. Для цього вам знадобиться 6 мандаринок, які необхідно перебити на блендері, потім перетерти через сито. Далі суміш, яку ви отримаєте, необхідно відправити на вогонь, додавши 100 грамів цукру. Сироп довести до кипіння.

Для приготування крему необхідно з'єднати всі перелічені інгредієнти і довести їх до однорідної маси. Далі саворді пропитуємо сиропом і покриваємо кремом. Зверху прикрашаємо мандаринами і какао.

Мандаринова Панакотта

Ще один легкий десерт, який чудово підійде до дня Святого Миколая — це мандаринова паннакотта.

Інгредієнти для приготування з розрахунком на дві порції

Мандариновий шар:

5 г желатину;

холодна вода;

5 мандарин;

40 г цукру

Вершковий шар:

5 г желатину;

холодна вода;

250 мл вершків;

40 г цукру.

Спосіб приготування

Желатин заливаємо холодною водою, відставляємо. Мандарини очищуємо, перебиваємо в блендері і перетираємо через сито. Сік з цукром доводимо до кипіння, вимикаємо вогонь, додаємо желатин, постійно помішуємо, щоб повністю розтанув. Розливаємо по формам і відправляємо в холодильник на 1,5–2 години.

Далі желатин заливаємо холодною водою. Вершки з цукром доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо желатин і помішуємо. Переливаємо до мандаринового шару (він вже повністю застиг) і знову в холодильник на годину. Прикрашаємо цукровою пудрою і фруктами.

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