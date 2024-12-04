Новорічний стіл 2025: салат "Мімоза" з пікантним доповненням

Салат Мімоза за цим рецептом готується з копченою рибою і з яблуком.

Салат Мімоза зазвичай готується з морквою та вареними яйцями. Але навіть цю популярну святкову страву можна урізноманітнити і додати в неї пікантності. Кисло-солодке яблуко чудово поєднується з копченою горбушею і у вас виходить окличній святковий салат. Фокус розповість, як його приготувати.

Салат Мімоза

Інгредієнти:

риба гарячого копчення (наприклад горбуша) — 300-350 г;

шість яєць;

дві великі картоплини;

одне кисло-солодке яблуко;

одна цибулина;

майонез, сіль.

Відваріть картоплю в мундирі, остудіть і очистіть. Відваріть круто яйця. Краще не варити більше 10 хвилин, тоді жовток залишиться яскравим. Дайте охолонути, очистіть і розділіть яйця на білки та жовтки. Білки натріть на тертці, або дрібно наріжте ножем.

Цибулю для салату очистіть, дуже дрібно наріжте. Якщо вона занадто гірка, залийте хвилин на 10 її окропом. Можна також її замаринувати в оцті.

Копчену рибу для салату Мімоза розберіть на шматочки, ретельно видаливши кісточки. І викладайте салат шарами.

Спочатку половину натертої картоплі. Потім половину подрібненої риби, а наступним шаром — подрібнену цибулю. Змастіть майонезом.

Наступний шар салату Мімоза — половина подрібнених білків. Потім — картопля, що залишилася. Далі — риба, що залишилася.

Потім очистіть яблуко від шкірки, і натріть його на крупній тертці, або наріжте тонкою соломкою. Викладіть на рибу і змастіть майонезом.

Потім покладіть білки, що залишилися, злегка змастіть майонезом. І прикрасьте жовтками. Можна натерти їх на тертці, або крізь сито. Для приготування салату Мімоза з яблуком вибирайте яйця з коричневою шкаралупою. Жовтки таких яєць більш яскраві.

Цьому варіанту салату Мімоза можна додати приємних цитрусових ноток, підмішавши до тертого яблука подрібнену цедру лимона або лайма і чайну ложку соку.

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