Святковий салат Олів'є: як приготувати смачну страву на новорічний стіл

Такий смачний салат дуже просто приготувати. Головне, використовувати не ковбасу, а запечене або відварене м'ясо.

Салат Олів'є просто створений для новорічного столу і давно вже став традиційною стравою. Він ситний і смачний. Використовуйте не просто ковбасу або відварену яловичину, а ціле асорті, склад якого ви можете змінювати або доповнювати за своїм бажанням. А трохи зеленої цибулі та кропу додадуть салату свіжості. Фокус розповість, як його приготувати.

Святковий салат Олів'є

Інгредієнти:

м'ясне асорті (варена або запечена яловичина, варений язик, буженина, шинка) — 450 г;

п'ять яєць;

чотири картоплини;

три середні морквини;

мариновані огірки — 5-6 шт;

консервований зелений горошок — 450 г;

зелена цибуля — 50 г;

кріп, майонез, сіль.

Морквину та картоплю відваріть. Остудіть і очистіть. Яйця для Олів'є зваріть круто. На це піде хвилин десять, тоді жовток не потемніє. Наріжте моркву і картоплю маленькими кубиками, як яйця.

Мариновані огірки для Олів'є теж дрібно наріжте, горошок відкиньте на дрібне сито. Зелену цибулю та кріп теж дрібно наріжте.

Вибрані м'ясні інгредієнти також дрібно наріжте і додайте до інших інгредієнтів. Заправте салат майонезом. Краще, якщо він буде домашнім, власного приготування. Посоліть і добре перемішайте. Відправте в холодильник на 30 хвилин мінімум. Так буде смачніше.

Можна в такий салат додати дрібно нарізану солодку червону цибулю, змішану з яблучним оцтом або свіжовичавленим лимонним соком.

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