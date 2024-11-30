Святковий салат Олів'є: як приготувати смачну страву на новорічний стіл
Такий смачний салат дуже просто приготувати. Головне, використовувати не ковбасу, а запечене або відварене м'ясо.
Салат Олів'є просто створений для новорічного столу і давно вже став традиційною стравою. Він ситний і смачний. Використовуйте не просто ковбасу або відварену яловичину, а ціле асорті, склад якого ви можете змінювати або доповнювати за своїм бажанням. А трохи зеленої цибулі та кропу додадуть салату свіжості. Фокус розповість, як його приготувати.
Святковий салат Олів'є
Інгредієнти:
- м'ясне асорті (варена або запечена яловичина, варений язик, буженина, шинка) — 450 г;
- п'ять яєць;
- чотири картоплини;
- три середні морквини;
- мариновані огірки — 5-6 шт;
- консервований зелений горошок — 450 г;
- зелена цибуля — 50 г;
- кріп, майонез, сіль.
Морквину та картоплю відваріть. Остудіть і очистіть. Яйця для Олів'є зваріть круто. На це піде хвилин десять, тоді жовток не потемніє. Наріжте моркву і картоплю маленькими кубиками, як яйця.
Мариновані огірки для Олів'є теж дрібно наріжте, горошок відкиньте на дрібне сито. Зелену цибулю та кріп теж дрібно наріжте.
Вибрані м'ясні інгредієнти також дрібно наріжте і додайте до інших інгредієнтів. Заправте салат майонезом. Краще, якщо він буде домашнім, власного приготування. Посоліть і добре перемішайте. Відправте в холодильник на 30 хвилин мінімум. Так буде смачніше.
Можна в такий салат додати дрібно нарізану солодку червону цибулю, змішану з яблучним оцтом або свіжовичавленим лимонним соком.
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