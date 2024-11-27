На святковий стіл: рецепт салату "Мімоза" зі скумбрією

Секрет цього салату — копчена скумбрія замість консервованої риби.

Салат "Мімоза" зі скумбрією стане приємною альтернативою класичній "Мімозі". Замість консервованої риби в рецепті використовується копчена. Завдяки такій заміні, смак салату стає більш вишуканим. Усі інші інгредієнти рецепта — цілком звичайні: картопля, морква, сир, цибуля, майонез і зварені круто яйця. Картоплю додають, оскільки копчена скумбрія жирніша, ніж консервована. У класичну "Мімозу" картоплю не додають. Фокус розповість, як її приготувати.

Салат "Мімоза" з копченою скумбрією

Інгредієнти:

картопля — 300 г;

морква — 300 г;

чотири яйця;

ріпчаста цибуля — 200 г;

оцет — 2 ст. л.;

філе скумбрії гарячого копчення — 300 г;

твердий сир — 200 г;

майонез — 150-200 г.

Підготуйте всі інгредієнти для салату. Картоплю та моркву відваріть і остудіть. Чистити попередньо не треба.

Яйця для салату зваріть круто. Покладіть у холодну воду, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин на середньому вогні. Охолодіть проточною водою й очистіть. Не варіть більше десяти хвилин, інакше жовток потемніє.

Картоплю і моркву очистіть, натріть на крупній тертці у дві різні тарілки. Ріпчасту цибулю для салату очистіть і дрібно наріжте. Залийте оцтом і залиште 10 хвилин.

Сир для салату натріть на середній тертці. Яйця розділіть на білки та жовтки. Подрібніть окремо на дрібній тертці. Філе скумбрії дрібно наріжте, видаляючи дрібні кісточки.

Підготуйте плоску тарілку для подачі салату, встановіть на неї кулінарне кільце. На дно покладіть шар тертої картоплі. Змастіть майонезом, зверху викладіть мариновану ріпчасту цибулю.

Потім покладіть шарами, покриваючи кожен майонезом, скумбрію, яєчні білки, моркву і сир. Покрийте майонезом верх салату. Посипте натертими жовтками і приберіть у холодильник на 2 години.

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